Астана. 30 июля. КазТАГ — Группа туристов пострадала от камнепада в горах Кыргызстана, четверо казахстанцев травмированы, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«Сегодня на территории Кыргызской Республики в районе ледника Скрябина, в 40 км от Бишкека, группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших 4 гражданина Казахстана. По предварительной версии, один человек погиб. Мы выясняем все подробности произошедшего», — сообщил А. Смадияров в понедельник.

По его сведениям, при содействии казахстанского консула к спасению граждан РК уже подключились представители комитета по ЧС МВД РК. Рассматривается вопрос об отправке вертолета из Казахстана для эвакуации пострадавших туристов, среди которых также есть граждане РФ.