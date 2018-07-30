Астана. 30 июля. КазТАГ — Из-за шквала и грозы штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30-31 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем 30 июля порывы 25 м/с. Ночью и утром местами туман. 31 июля ночью местами ожидается сильный дождь», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В Астане также 30-31 июля ожидается гроза, град, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Кроме того, 30 июля в Северо-Казахстанской области ожидается днем местами прогнозируют сильный дождь. Местами гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В частности, в Петропавловске 30 июля ожидается гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

«30 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с, град, шквал», — добавляет пресс-служба.