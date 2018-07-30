«Власть в Казахстане приняла на вооружение лозунг «Люди — новая нефть!» и решила заняться повышением налогов и платежей с населения»

Сетевые СМИ о том, как правительство обкладывает дополнительными выплатами так называемых самозанятых

Эмиль ХАЗИН – «Правительство пошло вразнос» — Незаметно, но казахстанцы столкнулись с осознанием того, что государство все активнее проникает в их кошельки. Правительство решило обложить дополнительными выплатами значительную часть граждан – так называемых самозанятых, для которых вводится единый платеж, а теперь и фрилансеров, которых обязали делать десятипроцентные отчисления в ЕНПФ. Рассматриваются меры по взиманию дополнительной платы с гастарбайтеров, вероятно, до конца года могут быть предприняты дополнительные меры по увеличению финансовой нагрузки на казахстанцев в пользу государства.

Так или иначе, уже анонсированные меры затрагивают интересы миллионов казахстанцев, учитывая число самозанятых и тех, кто выполняет работы по договорам гражданско-правового характера. Напрашивается единственный логический вывод – экономическая ситуация настолько тревожная, что правительство решило прибегнуть к стопроцентному методу пополнения бюджета, а именно увеличение налоговой и прочей материальной нагрузки на граждан.

Причем, выбрана наиболее уязвимая категория людей, те, кто в основном не имеют стабильного заработка. Самозанятые — это вообще довольно сложная для идентификации группа людей, в этой среде доходы людей могут быть от 20 до 200 и более тыс. тенге, вместе с тем все будут оплачивать единый платеж, и если для индивидуального предпринимателя это явно не критическая сумма, то для какого-нибудь работяги, например, занимающегося починкой обуви, даже 2-3 тысячи тенге значимая сумма.

Вообще, очевидно, что правительство нацелено на увеличения сбора дополнительных налогов и различных выплат с граждан. Видимо, необходимо латать дыры в бюджете и делать оптимистичные отчеты. Поэтому, не исключено, что до конца года число непопулярных мер может возрасти. Например, в соседней России уже подняли НДС и, вероятно, налоговая нагрузка на МСБ может быть увеличена и в Казахстане. Однако возникает естественный вопрос – правительство увеличивает бремя самых незащищенных и уязвимых слоев населения, забыв, что источником дополнительных доходов могли бы стать богатые граждане страны.

Тогжан ГАНИ – «На наш медстрах и риск» — Какие медуслуги по страховке смогут получать неформально занятые, заплатив единый социальный платеж — ЕСП? Как застраховаться нигде не работающим домохозяйкам? Смогут ли они получить медпомощь через ОСМС во время безденежья? На эти вопросы в Астане ответила глава Фонда социального медицинского страхования Елена БАХМУТОВА

Наемным работникам о приближающемся запуске медстрахования можно не беспокоиться. За них в фонд отчисляет работодатель, и в случае непрерывности отчислений с 1 января 2020 года они будут застрахованы автоматически. А вот большая армия нелегально трудящихся (няни, официанты, мастера по строительству) и огромное полчище домохозяек страны все еще не понимают, как войти в систему и что произойдет, если они пропустят добровольный ежемесячный взнос в ОСМС.

Елена Бахмутова вначале объяснила про домохозяек. Они могут оформить медстраховку, внося за себя ежемесячно 5 процентов от минимальной зарплаты (то есть 1414 тенге). — Домохозяйки, как и остальные самостоятельные плательщики, освобождены от уплаты взносов до 1 января 2020 года. 5 процентов от МЗП они могут платить начиная с момента введения системы ОСМС. При этом для них установлен 3-месячный лаг на получение медицинской помощи через ОСМС с момента прекращения последнего платежа. То есть заплатила домохозяйка в январе 2020 года за себя в фонд, а в феврале у нее нет оплаты, но она все равно будет иметь право получать услуги по медстраховке в январе-феврале-марте. Заплатила в марте, у нее будет 3-месячный лаг в марте-апреле-мае. Точно такой же принцип действует для остальных категорий — наемных работников, индивидуальных предпринимателей, льготных категорий (за которых платит государство), — объяснила Бахмутова на пресс-конференции в правительстве.

Теперь о неформально занятых, которые должны осуществлять единый социальный платеж, чтобы войти в социальное и медицинское страхование, а также пенсионную систему. Напомним, размер ЕСП для городских фрилансеров 1 МРП (2405 тенге), для сельских — 0,5 МРП (1203 тенге). При этом только 40 процентов от этой суммы будет поступать в Фонд медстрахования. Будет ли существовать льготный лаг для них?

— Для них лага не будет. Для этой категории в сегодняшнем проекте закона о самозанятых, который еще не внесен в парламент, предполагается, что они получат право на медпомощь в рамках ОСМС, только если платили этот ЕСП не менее трех месяцев. Они должны продемонстрировать постоянство уплаты своих взносов, потому что сумма маленькая. То есть если самозанятый оплатил ЕСП в январе, феврале и марте, то право на ОСМС он приобретает во втором квартале (с апреля). Как известно, налоговые органы не будут осуществлять надзор и контроль за плательщиками ЕСП. Поэтому для них механизмом регулирования платежей является доступ к медуслугам, — сказала Елена Бахмутова.

Татьяна ПАНЧЕНКО — «Экономисты: Налог на бедность – не выход, а тупик» — Экономист Рустем ЖАНСЕИТОВ — Предложение ввести ЕСП основывается на стремлении государства упорядочить, классифицировать самозанятых. И, конечно, получить от них хоть что-то в виде налогов, для увеличения поступлений в бюджет. Как все прекрасно знают, основная масса самозанятых работает в сфере услуг и торговли. И если торговлю ещё как-то можно поставить под контроль, то с услугами сложнее.

С моей точки зрения, введение этого налога после обвальной и ползучей девальвации пока не оправдано, хотя бы до стабилизации ситуации в экономике и финансах. Не нужно трогать людей с мизерными доходами. Деньги нужно находить в улучшении управления, оптимизации процедур, введении ответственности за неправильные и халатные решения, а также увеличении налогообложения богатых. Налог на роскошь давно необходим. Большая часть населения не одобряет введение ЕСП. Если они сомневаются — пусть проведут референдум.

Директор форсайтингового агентства EXIMAR Айман ТУРСЫНКАН видит два объяснения ввода ЕСП: первое – Минтруда и соцзащиты видит, что реально ситуация в Казахстане именно такая, что требует ввода монотакса, второе — в условиях крайне тяжёлого дефицита бюджета (около 50% в 2017) наше государство решило вычеркнуть понятие «социальное государство» из Конституции РК и полностью переложить заботу о жизни, здоровье, первичном образовании, инфраструктуре на само население.

У экономиста Айдара АЛИБАЕВА проект ЕСП вызывает «огромный скепсис». Проблема самозанятых возникла ещё 20 лет назад, говорит он, и никого она не волновала — Но сейчас чиновники зашевелились, и знаете почему? Потому что денег нет: в бюджет исключительно низкие поступления. Если верить главе НПП «Атамекен» Тимуру Кулибаеву, у нас 1,4 млн плательщиков пенсионных взносов – это из 9 миллионов работающего населения. Это заведомо тупиковый контрпродуктивный путь. ЕСП ровным счётом ничего не решит. Государство ничего не делает для самозанятых, так какого рожна они захотят пойти ему навстречу и встать на учёт только для того, чтобы что-то платить!

Как считает Алибаев, первый же уплаченный платёж переведёт безработного или самозанятого в категорию «зарегистрированного работающего человека».

— И сразу у нас картина изменится – безработных станет меньше, но по сути ничего не поменяется. Поэтому ЕСП ни одну проблему не решит: не обеспечит старость, не даст медицинскую помощь или социальное страхование, он просто улучшит картину и принесёт какие-то деньги бюджету. По 1 МРП с 3 миллионов самозанятых – серьёзная сумма, но её никогда не соберут. Если удастся собрать хотя 1-2% — я им поаплодирую.

Директор Национального бюро экономических исследований Касымхан КАППАРОВ тоже выступает против ЕСП — Категорически нельзя вводить единый социальный платёж для всей искусственно выдуманной категории граждан, названных «самозанятые». Среднестатистический портрет самозанятого человека в Казахстане выглядит следующим образом: это мужчина-казах в возрасте 41 год, со средним образованием, обеспечивающий себя работой на индивидуальной основе, проживающий в сельской местности, состоящий в браке, имеющий большую семью, состоящую в среднем из 5 человек. Большинство самозанятых нуждается в переобучении и трудоустройстве — нельзя на пустом месте придумывать «налог на безработных», какими фактически являются большинство самозанятых. Считаю, что эта инициатива правительства принесёт больше вреда, чем пользы, а также больше расходов бюджетных средств, чем даст новых доходов.

Арина ГОРБУНОВА – «Как будет внедряться всеобщее декларирование» — Министерство финансов РК взялось за разъяснительную работу среди населения по введению всеобщего декларирования. Его, напомним, предполагается ввести в Казахстане с 2020 года. На брифинге в правительстве заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Мади ТАКИЕВ объяснял, как это будет происходить.

Так, с 1 января 2020 декларацию о доходах и имуществе должны будут предоставлять: — совершеннолетние граждане Казахстана, в том числе оралманы и те, кто имеет вид на жительство; — несовершеннолетние, которые имеют имущество или владеют долями участия; — иностранцы — при наличии имущества на территории Казахстана.

— По предварительным данным, в 2020 количество лиц, которые будут предоставлять декларацию, будет 12 млн 900 тыс. человек. Среди них городское население 7,4 млн человек, сельское — 5,5 млн человек. При вхождении в систему декларирования будет предоставляться так называемая входная декларация «Форма №250», где будет отражаться всё имущество физического лица, его кредиторская, дебиторская задолженность, налично-денежные, банковские счета по состоянию на 31 декабря 2019 года. Предусмотрено два срока предоставления декларации: до 15 июля — те, кто (сдаёт) на бумаге, до 15 сентября — все те, кто в электронном виде. Далее ежегодное представление формы, это будет «Форма №260». Это краткая декларация, её будут предоставлять студенты, мы так думаем, пенсионеры и люди, которые получают заработную плату без каких-либо движений по имуществу, земле и транспорту. И расширенная декларация – там будут все доходы, в том числе доходы, которые были получены при реализации имущества, земли, инвестиционного золота и так далее. То есть будет две декларации: одна короткая и одна расширенная, — объяснил Мади Такиев.

Объясняя, как будет работать система в дальнейшем, представитель Комитета госдоходов привел такой пример — У нас первоначальная входная форма. Всё население — 12,9 млн человек – предоставляет декларацию. Дальнейший учёт доходов и расходов у нас начинается с этого момента. Наступает 2022 год. Налогоплательщик приобретает имущество. Тогда мы можем задать вопрос: откуда ты приобрёл? Когда ты зашёл в систему всеобщего декларирования, у тебя не было таких денег, и за два года ты не заработал. Соответственно, где-то ты что-то взял и недопоказал, недоплатил и так далее.

Марат ШИБУТОВ, Наталья МАЛЯРЧУК – «Коррупция в Казахстане и ее влияние на экономику страны» — Правительство Казахстана продолжает повышать ставки налогов и других платежей для населения и решила заняться повышением налогов и платежей с населения: есть ли альтернатива?

Власть в Казахстане приняла на вооружение лозунг «Люди — новая нефть!» и решила заняться повышением налогов и платежей с населения. Отметим основные вехи: внедрение системы социального медицинского страхования; внедрение единого социального платежа для самозанятых (ожидается); обязательные взносы фрилансеров в ЕНПФ с 14 июля 2018 года; утверждение формы обязательной декларации о доходах. Декларирование будет введено с 2020 года.

Начнем с финансовых нарушений и коррупции. Имеющиеся официальные данные о финансовых нарушениях и неэффективно использованных бюджетных средствах, по данным Счетного комитета Казахстана, не позволяют полностью оценить масштабы и нанесенный экономике Казахстана ущерб, потому что проверки выборочные и охватывают в основном программы, а не постоянную государственную деятельность. Вместе с тем они позволяют выявить имеющиеся тенденции и определить сферы, наиболее подверженные коррупции.

За период с 2013 по 2016 годы сумма выявленных финансовых нарушений, включая неэффективно использованные бюджетные средства, составила 1,7 трлн тенге или 6,9 млрд долл. США. Пик растрат пришелся на 2015 год и составил 874,3 млрд тенге или 4,7 млрд долл. США.

В целом уровень коррупции в госсекторе оценивается Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. По оценке агентства, ежегодные потенциальные потери экономики Казахстана от коррупции составляют около 3,8 млрд долларов США, что составляет около 10% от годового бюджета страны…

Но доходы государства можно нарастить двумя способами:

1.Максимизация доходов за счет проверки договоров на аренду, на доверительное управление, увеличение дивидендов и т.д. То есть просто управлять государственной собственностью как обычной коммерческой. Этому мешают недостатки законодательства — нигде не написано, что государственное имущество должно приносить доход и прибыль, существует и полный бардак в определении количества имущества.

2.Определение точного количества государственных активов и принятие их на баланс. Это касается в первую очередь земли, но есть еще и разные инфраструктурные объекты, в том числе и работающие, которые сейчас являются бесхозными. Набрать сначала активов, а потом провести акционирование и частичную приватизацию государственных компаний — хороший способ получить деньги и развить фондовый рынок.

И то, и другое запросто может покрыть все суммы, которые гипотетически должны быть получены от самозанятых и фрилансеров…

Подводя итоги, приходим к следующим выводам:

1.Суммы, которые можно получить от фрилансеров и самозанятых, представляют для государственного бюджета мизерную часть от налоговых и других поступлений, даже если их удасться собрать с этих категорий граждан в полном объеме. В реальности они составят несколько миллиардов и даже не оправдают расходы на администрирование.

2.Вместо этого необходимо улучшить систему учета безработных и частично занятых, а также объяснить населению, что накопительная часть пенсии — это личная забота каждого, и никто популизмом за счет добросовестных налогоплательщиков заниматься не будет.

3.Государственный бюджет испытывает проблемы с управлением — количество средств, расхищающихся или тратящихся неэффективно во много раз больше ожидаемых поступлений от фрилансеров и самозанятых.

4.У государственного бюджета есть огромный резерв получения доходов за счет квазигосударственного сектора — там можно сократить дотации или увеличить доходы, или сделать и то, и другое одновременно.

5.Также государство может сделать ревизию своих активов и частично выставить их на приватизацию в том или ином виде — это может принести большие доходы.

6.Повышение налоговой нагрузки на граждан приведет только к одному положительному итогу — граждане Казахстана, наконец, будут озабочены качеством расходования бюджета и коррупцией среди госслужащих.

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