Эрдоган призвал лидеров БРИКС переименоваться в БРИКСТ, приняв в свои ряды Турцию

Алматы. 30 июля. КазТАГ — Президент Турции Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, позволить Турции войти в это объединение, сообщает ТАСС.

«Я сказал, если вы возьмете нас в эту платформу, то она станет носить имя БРИКСТ (BRICST)», — сказал Т.Эрдоган журналистам 27 июля в столице ЮАР Йоханнесбурге.

Согласно данным издания, турецкий лидер также сообщил, что члены БРИКС тепло приветствовали его предложение.

«Особенно Китай заявил, что выступает за расширение. Я видел, что они рассматривают возможность участия других стран в этой платформе. Они не против», — сказал президент Турции.

«Мы входим в G20 с пятью этими странами. Я хотел бы, чтобы они рассмотрели необходимые шаги, чтобы позволить нам войти в объединение и занять свое место в БРИКС», — добавил Т.Эрдоган.

Десятый саммит стран БРИКС прошел в Йоханнесбурге 25-27 июля. В ходе переговоров участники обсуждали вопросы укрепления многосторонних отношений, а также роль организации в обеспечении мира и безопасности.