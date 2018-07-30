Т6 млрд потратят на отопительный сезон в Алматинской области

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Талдыкорган. 30 июля. КазТАГ – Т6 млрд потратят на отопительный сезон в Алматинской области, сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Асет Канагатов.

«На проведение нынешнего отопительного сезона из бюджета выделено Т6 млрд. Из них Т5,6 млрд предназначены для закупа топлива, а Т410 млн – на ремонт систем отопления и приобретение различного оборудования», — сказал глава ведомства в понедельник.

Он также заверил, что в регионе принимаются все меры, чтобы грядущие холода не принесли дискомфорт и неудобства для жителей области.

«Для энергопредприятий планируется заготовить более 300 тыс. тонн угля. На сегодня уже в наличии 25 тыс. тонн. Бюджетные организации обеспечат дизельным топливом. Сейчас ремонтируются 34 котельных. Есть, конечно районы, где имеются недочеты, но в скором времени мы все проблемы устраним», — подчеркнул А.Канагатов.

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