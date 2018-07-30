Казахстанский фехтовальщик в «топ-6» мирового первенства, две серебряные медали наших гребцов-каноистов на юниорском ЧМ, победы футболистов «Астаны», «Кайрата», «Тобола» в еврокубковых турнирах и итоги «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: шпажист Дмитрий Алексанин – в мировой элите

Казахстанец Дмитрий Алексанин успешно выступил на чемпионате мира, завершившемся в Уси (Китай). Он добрался до 1/4 финала, то есть остановился в шаге от медали (выход в полуфинал гарантирует, как минимум, «бронзу»).

В личном первенстве шпажистов-мужчин приняли участие около двухсот фехтовальщиков. Алексанин успешно выступил в групповом раунде и попал сразу в 1/32 финала, минуя предварительную стадию. В боях на выбывание он поочередно выиграл у молодого венгра, двукратного призера юниорских ЧМ Шомбора Банья – 15:12, у сильного итальянца Марко Фичеры – 5:4 и у израильтянина Идо Херпе – 15:14. Так наш соотечественник дошел до четвертьфинала, в котором встретился с французом Яником Борелем и уступил со счетом 4:15. Последний затем завоевал право сражаться в финале, где взял верх над олимпийским чемпионом 2012-го венесуэльцем Рубеном Лимардо Гасконом – 15:4. Кстати, южноамериканец в 1/16 финала остановил нашего Эльмира Алимжанова, выиграв у него два укола (14:12), а в 1/4 финала одолел олимпийского чемпиона 2016-го корейца Санг-Юнг Парка (13:10). Бронзовые медали достались двум украинцам – Богдану Никишину и Роману Шинкарю.

Итак, Алексанин занял 6-е место, Алимжанов – 28-е. Еще два казахстанца, Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов, стали соответственно 42-м и 100-м. Отметим также 11-е место Сергея Ходоса (лучший результат среди россиян), который родился и вырос в нашей стране, выступал вместе с Алимжановым за сборную Казахстана.

В обновленном мировом рейтинге шпажистов Алексанин поднялся сразу на 8-ю позицию. Его опережают только упомянутые Борель, Никишин, Парк, Лимардо, а также кореец Джин-Сунг Джунг, швейцарец Макс Хайнцер и двукратный чемпион мира эстонец Николай Новоселов.

К сожалению, Дмитрий не смог помочь своим товарищам в командном первенстве. Без него наши шпажисты в 1/16 финала проиграли датчанам 38:45 и выбыли из борьбы. Тройку призеров составили сборные Швейцарии, Южной Кореи и России.

Что касается других видов оружия, то в мужской сабле лучший результат среди казахстанцев показал Нуржан Карим (61-е место), в женской сабле – Айбике Хабибуллина (68-е). Соревнования в женской и мужской рапире, а также в женской шпаге прошли без наших фехтовальщиков.

Гребля на байдарках и каноэ: две медали юниорского чемпионата мира

В болгарском Пловдиве завершился чемпионат мира среди молодежи (до 23-х лет) и юниоров (до 20 лет). В младшей возрастной группе отлично проявили себя казахстанцы, в активе которых две серебряные медали. Причем оба раза отличились каноисты. И, что немаловажно, эти награды завоеваны в олимпийских дисциплинах.

Первым на пьедестал почета поднялся Кожахмет Алтынбек, который финишировал вторым в решающем заезде каноистов-одиночников на 1000 метров. Совсем немного для такой протяженной дистанции – 0,34 секунды – он проиграл ставшему чемпионом Денису Потапенко из Беларуси (эта страна является одним из мировых лидеров в данном виде спорта). На следующий день отличился Ануар Акчурин, добывший «серебро» на 200-метровке. Его смог опередить только россиянин Никита Некрасов.

Добрались до финальных заездов, то есть попали в «топ-9» в своих дисциплинах, также Гульжайна Тыныбекова и Кирилл Тубаев. Первая заняла высокое 5-е место среди девушек-каноисток на дистанции 500 метров, а второй стал 7-м в соревнованиях юниоров-байдарочников на 1000 метров.

Футбол: в трех матчах три победы, но радоваться пока рано

Все три казахстанских клуба, продолжающие борьбу в еврокубковых турнирах, выиграли первые матчи второго квалификационного раунда. Но говорить о том, что они одной ногой уже в следующем круге, нельзя. Во-первых, всем им придется проводить ответные поединки в гостях. Во-вторых, две из них победили с минимальным счетом, причем не сумев сохранить свои ворота «сухими» (гол, пропущенный на своем поле, очень часто может иметь «двойную цену»), а третий, хоть и выиграл с разницей в два мяча, не может чувствовать себя спокойно, поскольку соперник весьма силен и по мере вхождения в новый сезон будет только прибавлять.

В квалификации Лиги чемпионов «Астана» принимала «Мидтьюланн», крепкий клуб из Дании. Матч для нашей команды получился непростым, у нее далеко не все получалось впереди (лучший атакующий игрок клуба последних лет Патрик Твумаси в эти же дни был продан за три миллиона евро «Алавесу», выступающему в высшем дивизионе Испании). И вырвать победу удалось лишь в компенсированное время – 2:1. Решающий мяч, как и первый, забил опорный полузащитник венгр Ласло Клянсхайлер. Ответный поединок пройдет 1 августа. Победитель этой пары выйдет либо на хорватское «Динамо» (Загреб), либо на израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

Самый грозный соперник достался, пожалуй, алматинскому «Кайрату», выступающему в квалификации Лиги Европы, – голландский «АЗ Алкмаар». И по ходу матча было видно, что класс гостей достаточно высок. Но поскольку в Голландии чемпионат страны начнется только в середине августа, команда еще не набрала оптимальные кондиции. И этим обстоятельством «Кайрат» воспользовался по максимуму – 2:0, хотя, возможно, счет не вполне по игре. Здесь тоже случился «дубль», которым отметился нападающий Адеринсола Эсеола. Ответный матч запланирован на 2 августа. Победителя пары ждет чешская «Сигма».

Наконец, костанайский «Тобол» принимал на своем поле армянский «Пюник». В начале второго тайма игрок молодежной сборной страны Максим Федин потрясающим по красоте ударом (с угла штрафной он внешней стороной стопы отправил мяч над головой голкипера в дальний угол ворот) открыл счет, на 80-й Азат Нургалиев удвоил преимущество, но незадолго до финального свистка гости один мяч отыграли – 2:1. Ответная игра состоится завтра, 31 июля. Сильнейший из этой пары выйдет на израильский «Маккаби» (Телль-Авив).

Велоспорт: капитан «Астаны» остался за пределами «топ-10»

Два выигранных этапа и 12-е место в генеральной классификации – таковы основные итоги выступления в «Астаны» в супермногодневке «Тур де Франс», которая финишировала вчера в Париже.

Ключевым в ходе заключительной недели «Большой петли» стал 17-й этап, состоявшийся в среду, 25 июля. Впервые в истории организаторы предложили гонщикам проехать довольно короткую дистанцию (65 км), состоящую только из подъемов и спусков. Участникам нужно было трижды подниматься на вершины, между которыми им предстояли два скоростных спуска. Довольно необычную и при этом очень сложную гонку выиграл колумбийский «горняк» Наиро Кинтана из «Movistar», который благодаря такому успеху поднялся на 5-ю позицию в общем зачете. Хорошо прошел дистанцию и обладатель желтой майки Джерэйн Томас из «Sky» — он довел свое преимущество над ближайшим преследователем голландцем Томом Дюмуленом из «Sunweb» почти до двух минут. Мог записать в свой актив этот этап и словенец Примоц Роглич из «LottoNL-Jumbo». А вот четырехкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из «Sky», испанец Микель Ланда из «Movistar», француз Роман Барде из «AG2R La Mondiale» и некоторые другие вряд ли остались довольны. Особенно это касается капитана «Астаны» датчанина Якоба Фульсанга, который отстал от победителя этапа на девять с половиной минут и опустился в «генерале» на 10-е место.

Неудачным стал для Фульсанга и следующий горный этап, прошедший в пятницу, — после него датчанин занимал в общем зачете уже 12-ю позицию, проигрывая лидеру более 16 минут. А выигравший гонку Роглич сместил Фрума с третьей позиции. Оба они проигрывали соответственно 19 и 32 секунды Дюмулену, который, в свою очередь, уступал чуть больше двух минут Томасу. Это квартет и должен был разыграть призовые места в ходе субботней «разделки».

Ее быстрее всех прошел Дюмулен. Но выиграл он у Томаса совсем немного, и британец сохранил за собой желтую майку. Соотечественник последнего Фрум взял реванш у Роглича и вернулся на третью позицию. Капитан «Астаны» остался на 12-м месте. Его итоговое отставание от победителя «Тур де Франс» составило более 19 минут. Еще один гонщик казахстанской команды, эстонец Танел Кангерт занял 16-е место.

Футбол: «Астана» и «Кайрат» увеличили свой отрыв от остальных

В субботу и воскресенье прошли матчи 20-го тура чемпионата Казахстана. Сенсаций они не принесли, а разрывы между двумя лидерами и всеми остальными лишь увеличились.

«Астана» – «Атырау» 2:0. Даже без большинства ведущих футболистов, которым тренерский штаб дал отдохнуть, столичный клуб не дал усомниться в своем превосходстве. Причем оба мяча забили центральные защитники – «сборники» Юрий Логвиненко и Сергей Малый, которые в нынешнем сезоне получают немного игрового времени.

«Кайрат» – «Тобол» 1:0. Обе команды участвуют в квалификации Лиги Европы, а костанайская вообще проводила игру в Алматы за два дня до ответного поединка с «Пюником». Поэтому на поле вышли, по сути, резервные составы, усиленные отдельными футболистами «основы». Матч получился довольно скучным, а его исход решил единственный гол, забитый в середине второго тайма.

«Ордабасы» – «Жетысу» 1:2. Шымкентская команда, которая после победы в предыдущем туре над «Кайратом» вроде бы напомнила о своих притязаниях на «бронзу», упустила шанс приблизиться к «Тоболу». На своем поле она проиграла действовавшим на контратаках семиреченцам, которые после этой победы поднялись на 5-е место.

«Акжайык» – «Актобе» 1:1. Соседи по турнирной таблице не смогли в очном поединке выявить победителя. Хозяева ушли от поражения незадолго до финального свистка.

«Кайсар» – «Кызылжар» 2:1. Гости, судя по всему, приехали в Кызылорду за ничьей. Во всяком случае, они играли в основном от обороны. Однако еще до перерыва пропустили два мяча, а «размочили» счет лишь в компенсированное время..

«Иртыш» – «Шахтер» 1:1. Павлодарская команда никак не выберется из кризиса.

Положение команд после 20 туров: «Астана» – 53 очка (провела на один матч больше), «Кайрат» – 47, «Тобол» – 34, Ордабасы» – 28, «Жетысу» – 25, «Актобе» и «Кайсар» – по 24, «Акжайык» – 24 (провел на один матч больше), «Иртыш» – 19, «Кызылжар» и «Шахтер» – по 18, «Атырау» – 16.

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