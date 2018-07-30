Алматы. 30 июля. КазТАГ – В Алматы хотят изменить правила определения размера и оказания жилищной помощи, сообщается в проекте решения городского маслихата «О внесении изменений в решение ХХVII сессии маслихата города Алматы V созыва от 2 июня 2014 года №232 «Об утверждении правил определения размера и оказания жилищной помощи в городе Алматы».

«В п. 1 добавить пп. 11): «11) некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» – юридическое лицо, созданное по решению правительства Республики Казахстан, для оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения оказания государственных услуг в электронной форме», — говорится в представленном в понедельник документе.

В действующих правилах упоминания госкорпорации нет.

Кроме того, в гормаслихате намерены изменить порядок обращения и перечень предоставляемых документов для получения жилищной помощи.

«П. 8 изложить в следующей редакции: «Для назначения жилищной помощи семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) обращается в государственную корпорацию и/или посредством веб-портала «электронного правительства», — сказано в предлагаемой редакции.

Помимо необходимости обращения за жилищной помощью в госкорпорацию, нововведением в данном случае может стать и то, что делать это, в случае принятия проекта, станет возможным и через представителя по доверенности.

Список документов, которые в депутаты маслихата предлагают требовать с заявителей: 1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 2) документ, подтверждающий доходы семьи; 3) адресная справка с места жительства на заявителя (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем); 4) справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем); 5) справка о пенсионных отчислениях (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем); 6) справка с места работы либо справка о регистрации в качестве безработного лица; 7) сведения об алиментах на детей и других иждивенцев; 8) банковский счет; 9) счет о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания); 10) счет на потребление коммунальных услуг; 11) квитанция-счет за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи; 12) счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленного местным исполнительным органом.

Таким образом, список необходимых документов могут расширить (банковский счет, пенсионные отчисления, сведения об алиментах), а также исключить необходимость предоставления копии правоустанавливающего документа на жилище.

«Истребование документов, не предусмотренных настоящим пунктом (п. 8 – КазТАГ), не допускается. При повторном обращении семья (гражданин) (либо его представитель по нотариально заверенной доверенности) представляет только подтверждающие документы о доходах семьи и счета на коммунальные расходы, за исключением случая, предусмотренного п. 4-5 (предоставление недостоверных сведений – КазТАГ) правил предоставления жилищной помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314», — гласит предложенная редакция.

Собственникам жилья в случае принятия проекта нужно будет предоставлять банковский счет, счет на потребление коммунальных услуг и квитанцию-счет за услуги телекоммуникаций или копии договора на оказание услуг связи. Счет о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленного местным исполнительным органом по новой редакции должны будут представляться заявителем, проживающим в таком жилище.

За назначением жилпомощи в госкорпорацию предлагают разрешить обращаться раз в квартал.

«П. 21 изложить в следующей редакции: «21. Решение о назначении жилищной помощи либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги принимается уполномоченным органом, осуществляющим назначение жилищной помощи. Уведомление о назначении либо мотивированный ответ об отказе в назначении жилищной помощи направляется в государственную корпорацию или «личный кабинет» в виде электронного документа», — говорится в документе.

Проект решения гормаслихата вынесен на публичное обсуждение до 13 августа.