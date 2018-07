Европейский мультикультурализм терпит крах. Это сейчас становится все более и более очевидным на фоне того, что в странах Евросоюза набирают силу партии и политики, выступающие против проводимой официальным Брюсселем миграционной политики

Издание Taiwan News со ссылкой на сайт телерадиокомпании Deutsche Welle опубликовало статью под названием «Hungary PM Viktor Orban: ‘I would be out of a job’ with Merkel’s migration policy» — «Орбан: «С такой миграционной политикой, как у Меркель, я бы сразу лишился поста».

В ней говорится так: «Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в пятницу, заявил, что «если бы я взялся проводить такую миграционную политику, какую ведет ваш канцлер, меня бы люди в тот же день прогнали с поста».

Орбан имел в виду немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая в 2015 году, когда Европа столкнулась с крупнейшим за все последнее время кризисом беженцев, открыла границы Германии, произнеся знаменитую фразу: «Wir schaffen das» или «Мы можем это сделать».

Орбан, который является одним из самых серьезных противников миграционной политики Европейского Союза, сказал, что такая тема «не является общей задачей для всего Евросоюза. Это — вопрос национального значения для каждого отдельного государства-члена. С 2015 года они там предпринимают попытки придать такой теме характер общей задачи ЕС – и терпят крах».

Издание Local France со ссылкой на международное информационное агентство AFP опубликовало материал под названием «‘I don’t want EU led by France’: Hungary PM» — «Премьер-министр Венгрии: Мне не нужен ЕС, возглавляемый Францией».

В нем излагается следующее: «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давая интервью, заявил, что ему «не нужен Европейский Союз во главе с Францией», добавив, что выборы в Европейский парламент в мае 2019 года станут «решающими».

«У нас прежде никогда не было выборов, имеющих столь решающий характер», — сказал Орбан в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в Интернете.

«Немцы должны быть бдительными. Существует французская концепция, принцип которой таков: французское управление Европой, оплачиваемое немецкими деньгами», — сказал он, не упоминая при этом конкретно президента Франции Эммануэля Макрона.

«Это то, что я отвергаю. Нам не желателен Европейский Союз под руководством Франции… Европейцы должны быть услышаны, и нам следует дождаться европейских выборов, прежде чем принимать важные решения» по таким вопросам, как иммиграция и бюджет, добавил он.

Находясь недавно в Черногории, Орбан также сказал о том, что Венгрия готова помогать этой маленькой восточноевропейской стране «защищать свою территорию» от мигрантов.

«Европа продолжает совершать серьезные ошибки. (Она) не хочет понимать и признавать того, что ей следует воздерживаться от принятия таких мер, которые в Африке или на Ближнем Востоке могут быть истолкованы как приглашение… Именно поэтому люди тонут в море и зависают на миграционных маршрутах», — сказал он».

Европейский мультикультурализм (направленный на развитие и сохранение в отдельно взятой стране культурных различий и базирующийся на признании прав за такими коллективными субъектами, как этнические и культурные группы), который противопоставляется концепции американского «плавильного котла» (предполагающего слияние всех культур в одну), терпит крах. Это сейчас становится все более и более очевидным на фоне того, что в странах Евросоюза набирают силу партии, выступающие против проводимой официальным Брюсселем миграционной политики. Они уже одерживают победы на выборах и формируют свои правительства не только в бывших социалистических странах «Вышеградской группы», но и также в таких издавна вполне благополучных западноевропейских государствах, как Италия и Австрия.

В реплике венгерского премьер-министра Орбана о том, что выборы в Европейский парламент в мае 2019 года станут «решающими», угадывается надежда на скорое увеличение числа и веса евроскептиков и крайне правых в этой законодательной структуре объединенной Европы. Пока там расклад сил явно не в их пользу. Ибо сейчас из 751 места в Европарламенте лишь 170 мест принадлежат евроскептикам. После выхода Великобритании из ЕС правые могут расширить свои ряды там за счет депутатов из Франции, Италии, Голландии, Финляндии и Австрии. И тогда ситуация может кардинальным образом измениться.

