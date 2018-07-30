Власти Малайзии представили итоговый доклад об исчезновении Boeing в 2014 г.

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Власти Малайзии представили итоговый доклад об исчезновении Boeing в 2014 году, сообщает ТАСС.

«Власти Малайзии опубликовали финальный доклад по делу о пропавшем в 2014 году пассажирском Boeing 777, который выполнял рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин», — говорится в сообщении в понедельник.

По словам руководителя следственной группы Ко Су Чона, «экспертам не удалось установить причины исчезновения лайнера», на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

«причины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков», — добавил К. С. Чон.

Отмечается, что в документе содержится анализ спасательной операции, а также говорится о ряде допущенных ошибок, которые должны быть учтены в будущем.

«Сначала с докладом ознакомились семьи пассажиров малайзийского Boeing, они также отметили отсутствие в нем новых данных о причинах исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году», — сказано в сообщении.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Как предполагается, самолет разбился в южной части Индийского океана. В разных частях океана были найдены 20 обломков, однако только 7 из них точно или с большой долей вероятностью являются фрагментами пропавшего самолета.

Осмотрев обнаруженные обломки, эксперты австралийского бюро безопасности на транспорте пришли к выводу, что перед падением самолет вошел в крутое пике. Тем не менее, причина катастрофы до сих пор неясна.

17 января 2017 года поиски пропавшего воздушного судна были прекращены.

20 декабря 2017 года стало известно о том, что из-за инцидента с малазийским лайнером в ООН издали новые принципы контроля за самолетами. Как отметили в организации, новые принципы, принятые под эгидой Международного союза электросвязи, позволяют усовершенствовать систему автоматического контроля за воздушными судами. Нововведения призваны обеспечить безопасность авиапассажиров и экипажей, а также населения, проживающего в районах прохождения авиатрасс.

15 мая расследующие исчезновение малазийского Boeing эксперты заявили о преднамеренном крушении лайнера. По их данным, командир воздушного судна Захария Ахмад Шах пытался запутать авиадиспетчеров – отключил системы обнаружения и вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда.