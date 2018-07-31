Казахстан намерен продлить соглашение с Группой Всемирного банка по содействию устойчивому развитию и росту

Астана. 31 июля. КазТАГ – Казахстан намерен продлить соглашение с Группой Всемирного банка (ВБ) по содействию устойчивому развитию и росту, сообщается в проекте постановления правительства РК «О подписании протокола о внесении изменений и дополнений в рамочное соглашение о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции ирРазвития и Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций по усилению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан от 1 мая 2014 года».

«П. 1.1 раздела 1 «Предпосылки» (соглашения – КазТАГ) изложить в следующей редакции: «Правительство Республики Казахстан и совместно Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК) и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МИГА) (далее совместно именуемые «Группа Всемирного банка») имеют намерение усилить сотрудничество, направленное на достижение целей, поставленных в рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2019-2023 финансовые годы», — говорится в представленном во вторник документе.

В протоколе отмечается, что «правительство высоко ценит долгосрочное плодотворное сотрудничество с Группой всемирного банка, в том числе за счет успешного осуществления рамочного соглашения о партнерстве на 2015-2018 финансовые годы».

«Данное сотрудничество вылилось в реализацию успешных инвестиционных проектов и проектов по наращиванию институционального потенциала в большинстве сфер экономической и социальной жизни Республики Казахстан, включая стимулирование деятельности частного сектора, оказание поддержки финансовому сектору и, что весьма важно, усиление анализа институционального потенциала и политик через постоянное усовершенствование программы совместных экономических исследований (ПСЭИ). Правительство изъявило желание укрепить положительное сотрудничество с Группой Всемирного банка в целях достижения результатов развития для народа Республики Казахстан», — говорится в протоколе.

Также в разделе «Предпосылки» слова «в результате которого из страны с нестабильной и уязвимой переходной экономикой спустя два десятилетия Казахстан превратился в страну с уровнем доходов выше среднего, и отмечает устойчивые достижения правительства в сфере макроэкономического управления и его стремление продолжать структурные реформы» намерены заменить словами «в результате которого из страны с переходной экономикой спустя два десятилетия Казахстан превратился в страну с уровнем доходов выше среднего, и отмечает устойчивые результаты правительства в сфере макроэкономического управления и готовность ускорить преобразование Казахстана в современное общество с, основанной на знаниях, диверсифицированной и движимой частным сектором, экономикой».

Если действующее соглашение основывается на стратегии партнерства, то согласно поправкам, он может быть основано на стратегическом плане развития РК до 2025 года – «Стратегия-2025».

«(В целях и сферах сотрудничества – КазТАГ) слова «развитие делового климата» заменить словами «развитие делового и инвестиционного климата»; слова «стимулирование инноваций» заменить словами «стимулирование технологических инноваций и цифровизации»; после слов «развитие трудовых навыков» дополнить словами «и способностей»; слова «устойчивое и экологическое развитие регионов» заменить словами «содействие экологически устойчивому и экологически безопасному региональному развитию и росту; усиление взаимосвязей, а также продвижение транспортных и логистических услуг для целей торговли», — указано в предложенной редакции.

Подпункт «поддержка диалога и оказание поддержки в проведении институциональных реформ» намерены заменить на «обсуждение и поддержка реализации институциональных реформ, включая повышение эффективности и усиление эффекта от программ и политик в государственном секторе; модернизация сельского хозяйства (развитие животноводства и агропромышленного комплекса с цепочкой создания добавленной стоимости)».

«Реализация программ развития будет финансироваться из средств, которые будут выделены правительством в соответствии с законодательством Республики Казахстан для содействия диверсификации экономики, включая, помимо прочего, реализацию программ развития по направлениям, перечисленным в п. 2.3 настоящего соглашения», — сказано в проекте протокола.

Вместе с тем, отмечается, что Группа ВБ помимо прочей поддержки будет оказывать и финансовую.

«Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений и дополнений в рамочное соглашение о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития и Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций по усилению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан от 1 мая 2014 года», — сказано в проекте постановления правительства РК.

По словам разработчиков документа, отрицательных социально-экономических или правовых последствий его принятие не повлечет.

«Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта — совместные проекты c Международным банком реконструкции и развития в рамках рамочного соглашения направлены на поддержку МСБ, строительство и реконструкцию дорог, модернизацию систем ЖКХ, развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и зеленой экономики, а также социальную модернизацию», — пояснил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 14 августа.