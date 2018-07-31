До Т6,75 трлн может вырасти планируемый гарантированный трансферт из Нацфонда РК на 2019-2021 гг.

Астана. 31 июля. КазТАГ – До Т6,75 трлн может вырасти планируемый гарантированный трансферт из Национального фонда РК на 2019-2021 годы, сообщается в проекте закона РК «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы».

«Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2019-2021 годы: 2019 год – Т2 450 000 000 тыс.; 2020 год – Т2 300 000 000 тыс.; 2021 год – Т2 000 000 000 тыс. (…) Настоящий закон вводится в действие с 1 января 2019 года. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2018-2020 годы», — говорится в представленном во вторник законопроекте.

«Определенные на 2019–2021 годы размеры гарантированного трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от прогнозного значения ВВП на конец соответствующего финансового года. В целом принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда, а также снизить ненефтяной дефицит в трехлетнем периоде», — пояснил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 14 августа.

Напомним, 23 мая МИА КазТАГ сообщало о планах по внесению на рассмотрение мажилиса парламента РК законопроекта о «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019-2021 годы», в котором была указана сумма Т6,3 трлн.

Действующий закон о гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2018-2020 годы президент РК Нурсултан Назарбаев подписал 4 декабря 2017 года. В соответствии с ним в виде гарантированного трансферта из Нацфонда РК в ближайшие 3 года республиканский бюджет получит Т6,9 млрд.