Железнодорожники оказывают всю необходимую помощь пассажирам задержанных в пути поездов

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31 июля 2018 года, г.Астана. 31 июля т.г. на участке Мойынты – Шыганак  произошёл сход  вагонов грузового поезда.

На месте схода оперативно организованы восстановительные работы. Движение пяти пассажирских поездов: №175 «Астана – Шымкент», № 9 «Астана-Алматы», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», №86 «Сарыагаш — Астана», №179 «Костанай-Алматы-2» приостановлено на станциях Коктас, Сары-Шаган, Шыганак.

ҚТЖ

Пассажиры поездов, задержанных в пути, обеспечиваются питьевой водой и горячим питанием. На вокзале Шу  пассажирам поезда №90 предоставлены бесплатные услуги  вагона-ресторана. На станциях пассажиров с детьми и людей преклонного возраста при необходимости размещают в комнатах отдыха. Задействован медицинский персонал.

Согласно Закону о железнодорожном транспорте, за задержку отправления или опоздания с прибытием, пассажиры получат соответствующую компенсацию.

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На месте схода специальная комиссия  АО «НК «ҚТЖ» расследует обстоятельства происшествия.

ҚТЖ

Предварительной причиной схода явился излом боковой рамы вагона, собственником которого является ТОО «Исткомтранс». В установленном законодательством порядке, весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона.

АО «НК «ҚТЖ» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Пресс служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

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