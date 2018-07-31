Неправомерность взимания банками комиссии за ведение ссудного счета подтвердили в Нацбанке РК

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Действия банков по взиманию с заемщиков комиссии за ведение ссудного счета неправомерны, сообщила пресс-служба Национального банка РК.

«Согласно закону о банках ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками самостоятельно. К банковским услугам относятся банковские и иные операции, предусмотренные статьей 30 закона о банках», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«С 2011 года законом о банках установлена обязанность банков в договорах банковского займа указывать полный перечень комиссий и их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей займа, и запрет на одностороннее введение новых видов комиссий в рамках заключенного договора. При этом какие-либо ограничения по перечню и наименованиям комиссий в связи с выдачей займа законодательством не были установлены», — поясняется в сообщении.

Между тем в ходе проверки соблюдения банками требований законодательства, предъявляемых к договорам банковского займа, Национальным банком были выявлены случаи указания в договорах и взимания комиссии за ведение ссудного счета (КВСС).

«В соответствии со ст. 27 закона о платежах не являются банковскими счетами счета, по которым не производятся операции, указанные в данной статье, а также отражающие позиции бухгалтерского учета в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета», — подчеркивается в информации.

Из вышеизложенного следует: КВСС не является комиссией, связанной с оказанием банковских услуг, обращает внимание пресс-служба регулятора.

«Национальным банком совместно с заинтересованными государственными органами была проведена работа по оценке правомерности практики взимания КВСС. По итогам данной работы действия банков по взиманию с заемщиков КВСС были расценены как неправомерные», — указано в информации.

В этой связи Нацбанком в адрес банков были направлены письма о необходимости прекращения практики взимания КВСС. «Банкам было указано на то, что при установления фактов взимания КВСС Национальный банк оставляет за собой право применения соответствующим мер, предусмотренных законодательством РК», — отмечается в тексте.

«Национальным банком по выявленным в действиях отдельных банков нарушениям в части продолжения практики взимания КВСС были применены ограниченные меры воздействия в виде предписания прекратить взимание КВСС по действующим договорам банковского займа», — заключается в информации.