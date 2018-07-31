Движение поездов на участке Мойынты-Шыганак возобновлено

Астана. 31 июля. КазТАГ – Движение поездов на участке Мойынты-Шыганак возобновилось после схода грузовых вагонов, сообщила пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«31 июля 2018 года в 22.16 движение пассажирских поездов на участке Мойынты-Шыганак возобновлено. Первым отправился поезд №9 сообщением «Астана-Алматы». Далее за ним отправляются пассажирские поезда №175 «Астана-Шымкент», №55 «Кокшетау-Кызылорда», №86 «Сарыагаш-Астана», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, 31 июля в 8.05 при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты-Шыганак перегона Кашкентениз-Жастар произошел сход грузовых вагонов, что послужило причиной задержки 5 пассажирских поездов. По информации КТЖ, предварительной причиной схода явился излом боковой рамы 28-го вагона собственника ТОО «Исткомтранс».

Пострадавших при сходе вагонов не было. В КТЖ создана специальная комиссия для расследования этого случая.