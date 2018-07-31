Делегация Сирии насчитала 10 нарушений Турцией своих обязательств

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Глава делегации Сирийской Арабской Республики на переговорах в Сочи Башар аль-Джаафари заявил, что Турция в десятый раз нарушила обязательства по соблюдению суверенитета Сирии, так как оккупировала север страны, сообщает РБК.

«Как вы знаете, турецкие власти также не соблюдают свои обязательства по зоне деэскалации в Идлибе», — сказал Б.Джаафари по итогам переговоров.

«Он отметил, что при этом Россия и Иран не нарушают своих обязательств и уважают суверенитет Сирии. В то же время глава сирийской делегации отметил лицемерность Турции, когда она заявляет на переговорах о приверженности обязательствам, но их нарушает», — говорится в сообщении.

Ранее спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура назвал полезной встречу со странами-гарантами перемирия. Темой обсуждения стала сирийская конституционная комиссия. Встреча прошла 30 и 31 июля в Сочи между Россией, Турцией, Ираном и Сирией. С. де Мистура надеется провести встречу с представителями стран-гарантов в начале сентября в Женеве.

Как уже сообщалось, следующая встреча в астанинском формате по Сирии намечена на ноябрь 2018 года. Место проведения переговоров пока не уточняется.