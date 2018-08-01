Платить или не платить 10% от доходов с продажи личного имущества в ЕНПФ?

Самая обсуждаемая новость о том, что казахстанцев обязали отчислять в ЕНПФ 10% от доходов с продажи недвижимости и автомобилей. Что это: ошибка законотворцев, погоня за хайпом или – пробный шар? Так что же делать гражданам: платить или не платить?

В общем, это рутина: когда принят закон, его нужно разъяснить населению. За последний месяц все СМИ и социальные сети написали о том, что фрилансерам с июля этого года нужно будет уплачивать пенсионные взносы самостоятельно. На этом, казалось, тема исчерпана.

Но – нет! Аналитики специализированного сайта для бухгалтеров Uchet.kz, имея привычку скрупулезно изучать новшества, обнаружили одну парадоксальную вещь: оказывается, под новую норму закона попадают не только фрилансеры, но и все, кто имеет доходы от продажи личного имущества!

Ошибка или хайп?

«С 14 июля вступил в силу закон №165-VI от 2 июля, который вносит изменения в закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Согласно новой редакции ч. 1 п. 4 ст. 25 этого закона, начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. (…) С 14 июля казахстанцы должны платить отчисления в пенсионный фонд при продаже личного имущества, такого как квартира или машина», — сделали логическое заключение специалисты Uchet.kz.

Максим Барышев, основатель и главный редактор портала Учёт.kz, поясняет, что в соответствии с этим законом исключен п.2 ст. 39 (дословно – «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)»), и получилось так, что под действие закона попали абсолютно все договора ГПХ!

А что такое договор гражданско-правового характера?

Как утверждает Максим Барышев, в гражданском законодательстве РК нет чёткого определения «договор гражданско-правового характера». Самая близкая норма — «Гражданско-правовые отношения», описанная в главе 1 Гражданского кодекса РК. «Большинство заключаемых договоров можно отнести к гражданско-правовым отношениям. Это и договоры купли-продажи (ст. 406 Особенной части Гражданского кодекса РК), в том числе розничной купли-продажи (Статья 445 Гражданского кодекса). Таким образом, с 14 июля 2018 года казахстанцы должны платить отчисления в пенсионный фонд при продаже личного имущества, такого как квартира или машина», — уверен г-н Барышев.

Что последовало потом – всем известно: информационные агентства и новостные ресурсы распространили сенсацию со скоростью света, а общественность начала обсуждение в социальных сетях, несмотря на грянувшие выходные дни.

Сначала народ в это поверил – вот как на чистом глазу. Потом понемногу отошел от шока и вполне аргументировано вопросил: с какой стати нужно платить пенсионные взносы с тех доходов, которые уже в свое время облагались налогом и затем были потрачены на приобретение жилья или машины?

Байга на эту тему оказалась захватывающая: по пути к финишной прямой (так все-таки – платить или нет?) досталось всем – и профильному министерству, и депутатам, и ЕНПФ, да и стране в целом – дескать, нет такой страны в мире, которая бы так лихорадочно штамповала все новые и новые законы, не оставляя населению никаких шансов привыкнуть к одному бардаку, как уже на подходе другой.

И только профессиональные юристы, кинувшиеся проверить утверждения портала Uchet.kz – уж не переврали ли те, а обвинения уже посыпались и на голову его специалистов, дескать, чего только не выдумают в погоне за хайпом, признали: «Ошибки в законах – обычная и широко распространенная практика».

Все хорошо, прекрасная маркиза?

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова была вынуждена сделать свои комментарии, которые должны, по идее, расставить все точки над «i» в общественном споре. Она написала пост в Facebook.

«Все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода», — сделала акцент Светлана Жакупова и пояснила: «К примеру, заработанным доходом для работника предприятия – является его заработная плата, для индивидуального предпринимателя – это доход, полученный непосредственно от предпринимательской деятельности, для частных нотариусов – это доходы от оказанных ими услуг. А для граждан, которые выполняют определенные виды работ или услуг для физических или юридических лиц на основании возмездных договоров (так называемые договора гражданско-правового характера) – обязательные пенсионных взносы уплачиваются с доходов, полученных ими по результатам выполнения этих работ или услуг». В скобках к последнему предложению она написала, что имеются ввиду доходы отнюдь не от продажи личного имущества.

То есть, формально внесенные в закон поправки предусматривают, что «с 14 июля т.г. физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, также как, и адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, индивидуальные предприниматели, осуществляют уплату обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд в свою пользу с доходов, подлежащих к уплате».

Получается, что в самом законе о пенсионном обеспечении возникла коллизия, противоречие одних норм другим. С одной стороны, обязательные пенсионные взносы, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов (ежемесячный, более-менее стабильный доход, полученный в результате выполнения работ или оказания услуг). С другой стороны, этот же закон предусматривает перечисление обязательных пенсионных взносов по всем договорам ГПХ!

Но вице-премьер не признала, что допущена ошибка, она лишь сказала, что сейчас согласовывается проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера. И что, дескать, «под доходом физических лиц, полученным в рамках договоров гражданско-правового характера, как и прежде, определен доход, заработанный гражданами в результате выполнения работ или оказания услуг».

Реки почти никогда не текут вспять

Что мы имеем в итоге? Закон прямо обязывает всех граждан платить пенсионные взносы при получении дохода от продажи квартир, машин и процентного вознаграждения по депозитам. Профильное министерство утверждает, что этого делать не нужно. Толкование закона хоть и в пользу взволнованных граждан, но менее корректное, чем «умозаключения» команды Uchet.kz. Вице-министр отступает под натиском общественного мнения, де-факто переступая через букву закона.

Потому закон и нуждается в разных циркулярах, его поясняющих. Но постановление правительства проходит лишь этап согласования с различными ведомствами и не факт, что его окончательный вариант будет соответствовать обещаниям Светланы Жакуповой и ожиданиям граждан.

Ведь может так случиться, что важные уточнения опять подвергнутся сокращению, и в, конце концов, ничто не мешает правительству оставить все, как получилось.

В последние годы технология «информационного вброса» применяется все чаще. А что, если все договора ГПХ появились в законе неслучайно? А что, если таким образом правительство собирается обкатать идею, посмотрев на реакцию общества? Пенсионная сфера в Казахстане сегодня очень уязвима: десятки, если не сотни тысяч, людей, приближаясь к пенсионному возрасту, не имеют накоплений, достаточных для существования в нетрудоспособном возрасте. Государство, создав накопительную пенсионную систему 20 лет назад, не сумело обеспечить стопроцентный охват населения. Нужно как-то восполнять этот пробел. Пусть и такими непопулярными методами.

Так вот, если это целенаправленный информационный вброс, то неопределенность затянется. А там, глядишь, народ свыкнется с этой мыслью…

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