Генпрокуратура РК заявила о наличии доказательств вины Аблязова в организации убийства Татишева

Астана. 31 июля. КазТАГ – Добыты доказательства вины экс-банкира Мухтара Аблязова в организации убийства бывшего главы «Банка ТуранАлем» Ержана Татишева, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении М. Аблязова по факту совершения особо тяжкого преступления. В ходе следствия добыты доказательства, позволяющие квалифицировать противоправные деяния подозреваемого в организации умышленного убийства Е. Татишева. В соответствии с ч. 1 ст. 208 УПК РК, подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако в связи с нахождением М. Аблязова вне пределов РК и уклонением от явки, генеральная прокуратура, руководствуясь ч. 3 ст. 205 УПК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в СМИ нашей страны и Франции – по месту нахождения М. Аблязова», — сообщили в генпрокуратуре во вторник.

Напомним, в совершении убийства экс-главы «Банка ТуранАлем» Е. Татишева в апреле в суде в Таразе признался руководитель ТОО «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади, который 19 апреля был приговорен 10,5 годам лишения свободы. В частности, в суде бизнесмен заявил, что убил банкира по заказу беглого казахстанского олигарха М. Аблязова. По словам подсудимого, М. Аблязов за убийство предложил ему $4 млн. Е. Татишев погиб на охоте в 2004 году.

В рамках еще одного уголовного дела М. Аблязов обвинялся по ч.4 ст.263 УК РК (в редакции 2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем), ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.24 УК РК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.193 УК РК (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем), ч.1 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка), ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями).

Общая сумма причиненного им ущерба, по данным правоохранительных органов, превышает $7,5 млрд. Дело против М. Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола. В июле 2013 года М.Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М. Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.