В минтруда и соцзащиты населения РК прокомментировали вопрос о «сырости» поправок по пенсионным отчислениям

Новости 91 0

Астана. 31 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о «сырости» поправок по пенсионным отчислениям.

«Другой вопрос, что закон сырой и были упущены слова «выполнение работ, оказание услуг», и почему это допустили, кто принимал участие в разработке данного законопроекта, какие эксперты? Я бы хотела ответить на эти вопросы. В первую очередь сам законопроект, начиная с концепции, разрабатывался еще с самого начала 2017 года. И концепция, и сам законопроект прошли через обсуждение. Они давались в открытом доступе на портале открытых данных в соответствии с регламентом работы правительством и регламентом разработки законодательных актов. Размещались они и на сайте минтруда. Они прошли общественные слушания непосредственно с участием общественности. В разработке в составе рабочей группы были представители, как НПП, так и экспертных сообществ, госорганов», — сказала С. Жакупова на брифинге во вторник.

По ее словам, норма, которая была переведена из разряда «прав» в разряд «обязательств» была для общества не новой.

«Потому что в Налоговом кодексе и налоговых платежах уже данная норма сидела для лиц, занимающихся сбором черного металла, где они должны были в упрощенном порядке уплачивать обязательные пенсионные взносы. Соответственно, что закон сырой и почему было принято решение применять терминологию только «договора гражданско-правового характера» (ГПХ), я бы хотела сказать следующее: мы разделяем договора на гражданско-правовые отношения, которые регулируют. Есть договора, которые регулируют бюджетные, налоговые, семейные, трудовые отношения. И, соответственно, мы полностью охватываем гражданско-правовые договора, именно те, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг. Соответственно, они были объединены этим термином – договора ГПХ, потому что они регулируются несколькими статьями», — пояснила вице-министр.

Как отметила С. Жакупова, те эксперты, которые давали комментарий, что «более 30 видов (входят в список предметов, облагаемых пенсионными взносами – КазТАГ) — они правы».

Будет ли наказана «крыша» убийц Дениса Тена? Будет ли наказана «крыша» убийц Дениса Тена?
3128

«Потому что есть договор возмездного оказания услуг, есть договор организации перевозок, есть договор консалтинговых услуг и так далее. То есть они все относятся к гражданско-правовым договорам. Они были объединены в один термин и, почему мы не приписали именно выполнение работ и оказание услуг? Потому что данные виды работ и доходы, получаемые, они расписываются, раскрываются постановлением правительства», — уточнила она.

В то же время замглавы ведомства указала, что ст. 6 закона «О пенсионном обеспечении» раскрывает компетенцию правительства РК, которая и предполагает, что сроки, порядок уплаты, удержания, исчисления пенсионных взносов утверждается постановлением правительства.

«В этом постановлении, которое действует с начала введения накопительной пенсионной системы, всегда расписывались, с каких доходов удерживались пенсионные взносы, а с каких не удерживаются. Поэтому в законе это не отражалось для того, чтобы охватить, буквально, все виды работ и услуг, которые предполагают получение дохода физическим лицом», — заключила С. Жакупова.

Напомним, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в РК», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. По мнению экспертов, тем самым казахстанцев автоматически обязали выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

29 июля вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова заверила, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. Однако сама же сообщила, что министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства РК о внесении поправок по вопросу социального обеспечения, в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

31 июля в правительстве РК сообщили, что новые правила пенсионных отчислений с учетом последних поправок в законодательства будут внесены на утверждение правительства Казахстана в течение 2 месяцев.

1 МЗП = Т28 284.

Похожие материалы:

  1. Новые правила пенсионных отчислений обещают внести на утверждение правительства РК в течение 2 месяцев
  2. Жакупова призвала культивировать в обществе «правильные месседжи» на тему пенсионных отчислений
  3. Казахстанцев обязали отчислять в ЕНПФ 10% от доходов с продажи личного имущества
  4. Казахстанцы не получили вовремя разъяснений по пенсионным поправкам из-за того, что Жакупова была в отпуске
  5. В правительстве обещают определить порядок выплаты физлицами 10% от дохода в ЕНПФ из-за последних поправок в законодательство РК

Новости партнеров

Загрузка...