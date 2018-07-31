В минтруда и соцзащиты населения РК прокомментировали вопрос о «сырости» поправок по пенсионным отчислениям

Астана. 31 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова прокомментировала вопрос о «сырости» поправок по пенсионным отчислениям.

«Другой вопрос, что закон сырой и были упущены слова «выполнение работ, оказание услуг», и почему это допустили, кто принимал участие в разработке данного законопроекта, какие эксперты? Я бы хотела ответить на эти вопросы. В первую очередь сам законопроект, начиная с концепции, разрабатывался еще с самого начала 2017 года. И концепция, и сам законопроект прошли через обсуждение. Они давались в открытом доступе на портале открытых данных в соответствии с регламентом работы правительством и регламентом разработки законодательных актов. Размещались они и на сайте минтруда. Они прошли общественные слушания непосредственно с участием общественности. В разработке в составе рабочей группы были представители, как НПП, так и экспертных сообществ, госорганов», — сказала С. Жакупова на брифинге во вторник.

По ее словам, норма, которая была переведена из разряда «прав» в разряд «обязательств» была для общества не новой.

«Потому что в Налоговом кодексе и налоговых платежах уже данная норма сидела для лиц, занимающихся сбором черного металла, где они должны были в упрощенном порядке уплачивать обязательные пенсионные взносы. Соответственно, что закон сырой и почему было принято решение применять терминологию только «договора гражданско-правового характера» (ГПХ), я бы хотела сказать следующее: мы разделяем договора на гражданско-правовые отношения, которые регулируют. Есть договора, которые регулируют бюджетные, налоговые, семейные, трудовые отношения. И, соответственно, мы полностью охватываем гражданско-правовые договора, именно те, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг. Соответственно, они были объединены этим термином – договора ГПХ, потому что они регулируются несколькими статьями», — пояснила вице-министр.

Как отметила С. Жакупова, те эксперты, которые давали комментарий, что «более 30 видов (входят в список предметов, облагаемых пенсионными взносами – КазТАГ) — они правы».

«Потому что есть договор возмездного оказания услуг, есть договор организации перевозок, есть договор консалтинговых услуг и так далее. То есть они все относятся к гражданско-правовым договорам. Они были объединены в один термин и, почему мы не приписали именно выполнение работ и оказание услуг? Потому что данные виды работ и доходы, получаемые, они расписываются, раскрываются постановлением правительства», — уточнила она.

В то же время замглавы ведомства указала, что ст. 6 закона «О пенсионном обеспечении» раскрывает компетенцию правительства РК, которая и предполагает, что сроки, порядок уплаты, удержания, исчисления пенсионных взносов утверждается постановлением правительства.

«В этом постановлении, которое действует с начала введения накопительной пенсионной системы, всегда расписывались, с каких доходов удерживались пенсионные взносы, а с каких не удерживаются. Поэтому в законе это не отражалось для того, чтобы охватить, буквально, все виды работ и услуг, которые предполагают получение дохода физическим лицом», — заключила С. Жакупова.

Напомним, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в РК», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. По мнению экспертов, тем самым казахстанцев автоматически обязали выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

29 июля вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова заверила, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. Однако сама же сообщила, что министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства РК о внесении поправок по вопросу социального обеспечения, в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

31 июля в правительстве РК сообщили, что новые правила пенсионных отчислений с учетом последних поправок в законодательства будут внесены на утверждение правительства Казахстана в течение 2 месяцев.

1 МЗП = Т28 284.