ИГ взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане, сообщает ТАСС.

«ИГ взяло на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшее в воскресенье. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на организацию SITE, отслеживающую деятельность экстремистов в интернете», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, по данным МВД Таджикистана, в воскресенье около 15.30 (16:30 аст) в Дангаринском районе Хатлонской области республики автомобиль, в котором находились четыре человека, наехал на группу туристов из семи человек, ехавших на велосипедах. Трое туристов погибли на месте, еще один впоследствии скончался в больнице. Остальные получили легкие повреждения. Среди погибших двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Нидерландов.

Правоохранительные органы Таджикистана заявили, что они рассматривают различные мотивы злоумышленников, в том числе теракт. Министерство внутренних дел страны сообщило в понедельник, что все лица, разыскиваемые по делу о наезде на туристов, ликвидированы.