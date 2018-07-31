Открыть юрлицо в Казахстане легко, а вот закрыть — не тут-то было

О том, какие проблемы и головные боли ожидают тех бизнесменов, которые решат закрыть юрлицо, естественно, в очередной раз умолчали

Алматы. 30 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Чиновники вновь отрапортовали об очередных новшествах, облегчающих ведение бизнеса в Казахстане. На этот раз потенциальным предпринимателям поведали о том, насколько еще более удобной за последние годы стала регистрация юридических лиц в стране.

Однако о том, какие проблемы и головные боли ожидают тех бизнесменов, которые решат закрыть юрлицо, естественно, в очередной раз умолчали. Но обо всем по порядку.

Просто и быстро

В редакцию попала статья «Три в одном: зарегистрировать юридическое лицо, открыть банковский счет и заключить договор страхования одним разом стало возможно на eGov.kz» за подписью руководителя отдела организации работы регистрации юридических лиц департамента юстиции Алматы А.Кожахметовой.

В статье подробно описываются вступившие в силу в последние несколько лет новшества и изменения, направленные на облегчение процесса регистрации юридических лиц в Казахстане.

«Сегодня в рамках одной регистрационной процедуры компания в короткие сроки и с минимальными расходами может одновременно встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС, открыть счет в банке и заключить договор страхования работников. При этом для начала деятельности изготовление печати компании не требуется», — описывает суть изменений автор статьи.

То, что зарегистрировать юридическое лицо в Казахстане можно достаточно просто и быстро, не было секретом. А после введения в указанной статье изменений открыть юрлицо стало еще проще через сайт «электронного правительства». Как заверяют те, кто проходил эту процедуру, она занимает примерно 30 минут.

Ведь сейчас начинающему предпринимателю не нужны устав и печать, не нужно идти в налоговую или платить регистрационные взносы, а нужны только компьютер, электронная цифровая подпись и навыки работы в интернете и, в частности, на сайте «электронного правительства».

Плати или судись!

Однако о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, по каким-то причинам решившие закрыть свой бизнес и ликвидировать юрлицо, официальные лица предпочитают молчать.

И вполне понятно почему. Проходившие этот процесс уже бывшие предприниматели метко называют его «хождением по мукам». Пройти по этим мукам, кому до конца, а кому нет, однажды пришлось и некоторым моим знакомым. Нет смысла вдаваться во все детали, стоит только назвать главные трудности, с которыми им пришлось столкнуться.

Оказывается, что перед тем как решиться пойти на процесс ликвидации юрлица, нужна серьезная морально-психологическая подготовка, потому что он займет далеко не 30 минут, как при регистрации, а при самом благоприятном стечении обстоятельств — примерно от 3 до 4 месяцев, а при неблагоприятных — до полугода и более, поскольку сбор всех необходимых документов занимает очень много времени. К слову, одному моему знакомому нервов хватило только на два с небольшим месяца.

Основные и почти непреодолимые проблемы возникают на этапе проведения камерального контроля. Наиболее общие и часто встречающиеся из них — это наличие налоговой или таможенной задолженности и неправильная сдача налоговой отчетности. Более серьезная, но встречающаяся реже — это проблема признания контрагента лжепредпринимателем, что неизбежно ставит во главу угла возврат НДС и задолженности по этому налогу.

Для решения этих проблем юристы и консультанты обычно советуют два законных способа. Причем наиболее простой из них, но затратный по финансам — это согласие с выводами госорганов, подписание соответствующего протокола, оплата всех штрафов и пеней.

Второй способ — не менее затратный не только по деньгам, но и по времени и по количеству разрушенных нервных клеток — это в случае несогласия с выводами проверяющих госорганов подача иска в суд и долгие судебные разбирательства.

О чем цифры говорят?

Кстати, большое количество проблем и проволочек при закрытии юридического лица остается одним из антистимулов для части предпринимателей выходить из тени и регистрировать юрлицо, а для тех, кто уже это сделал, эти проблемы остаются антистимулом, чтобы его закрыть. Поэтому не случайно, что в стране столько много зарегистрированных, но не действующих предприятий.

На то, что это так, прямо указывают официальные данные. На 1 июля 2018 года, по информации статистического комитета министерства национальной экономики РК, в стране зарегистрировано 427 325 предприятий. Из них действующих было 269 719, а действующих и активных — только 155 112, еще не активных (новые) — 46 129, временно неактивных — 68 478 и находящихся в процессе ликвидации — 4690.

Если из всех зарегистрированных предприятий вычесть только действующие и активные, то получится, что больше половины всех зарегистрированных юрлиц, или 272 213 единиц, на начало июля фактически не функционировали.

А если от всех зарегистрированных предприятий отнять все формально и неформально действующие, а также находящиеся в процессе ликвидации, то больше чем одна треть из них, или 152 916 единиц, числились только на бумаге.

Причем сравнение количества находящихся в процессе ликвидации юрлиц и тех, которые есть только на бумаге, прямо говорит о большом нежелании ранее зарегистрировавших предприятия людей заниматься процедурой их закрытия.

Так не пора ли чиновникам вместо того, чтобы рапортовать о том, как в Казахстане легко открыть юрлицо, заняться тем, чтобы облегчить людям процедуру ликвидации предприятий?

Пока же процедура открытия и закрытия юридического лица в Казахстане больше напоминает «налоговую ловушку», попасть в которую можно быстро и легко, но выбираться — долго и трудно.

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