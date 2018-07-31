В Иране призвали США вернуться к ядерной сделке для возобновления переговоров

Алматы. 31 июля. КазТАГ — США должны вернуться к ядерной сделке с Ираном, чтобы переговоры двух стран возобновились. Об этом заявил советник президента Ирана Хасана Роухани Хамид Абуталеби, передает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки — это шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном», — цитирует ТАСС запись Х.Абуталеби, которую он разместил в понедельник в своем Twitter.

Как заявил президент США в понедельник во время совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме, он готов провести встречу с Х.Роухани. Д.Трампу был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров.

«Никаких предварительных условий. Если они (иранцы — КазТАГ) хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.

Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобряет идею президента США Дональда Трампа о проведении встречи с его иранским коллегой Х.Роухани в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий, отмечает агентство.

Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.