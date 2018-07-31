Кандидатов для полета на международную космостанцию от ОАЭ выберут из 9 претендентов

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители космического центра Мохаммеда ибн Рашида и 9 претендентов на полет, прибыла в Россию с целью проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Медицинский отбор претендентов будет проходить в течение трех недель. По результатам обследования будут отобраны два кандидата. Непосредственная подготовка космонавта ОАЭ и его дублера к полету на Международную космическую станцию (МКС) начнется в августе 2018 года. Полет первого космонавта ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12», — говорится в сообщении во вторник.

Космический центр Мохаммеда ибн Рашида основан в 2006 году для создания национальной космической программы ОАЭ. Центр производит и управляет спутниками дистанционного зондирования Земли, предоставляет космические снимки и сервисы на их основе потребителям во всем мире. Центр отвечает за разработку марсианской миссии ОАЭ, в соответствии с которой в 2021 году ОАЭ планируют отправить к Марсу зонд, который будет собирать научную информацию о «красной планете», а также за национальную пилотируемую программу. В планах центра разработка концепции Марс-2117 по созданию на Марсе человеческой колонии. Первым этапом реализации этой концепции будет создание в 2020 году марсианского научного города.

Напомним, предварительное соглашение между «Роскосмосом» и центром Мухаммеда бен Рашида о начале оказания услуг по полету на МКС было подписано в конце июня. Тогда отмечалось, что в космосе представитель ОАЭ проведет 10 дней. Планируется, что первый отряд космонавтов ОАЭ будет состоять из 4-8 человек.