Падение мирового спроса на золото отмечают аналитики

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Thomson Reuters GFMS опубликовала исследование по мировому производству и потреблению золота по итогам первого полугодия, в котором отмечается падение спроса на этот драгметалл, пишет «Коммерсант».

«Согласно оценкам Thomson Reuters GFMS, в первом полугодии произошло значительное падение спроса на золото. Снижение спроса на металл со стороны профессиональных инвесторов и ювелиров не смогли компенсировать ни центробанки развивающихся стран, ни частные инвесторы. На фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики ФРС США снижение спроса на металл может продолжиться, а его цена приблизилась к годовому минимуму», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, объем добычи золота составил 1574 тонны, превысив на 22 тонны результат годичной давности. При этом переработка драгоценного лома дала дополнительно 624 тонны, что на 2 тонны меньше, чем за тот же период 2017 года. Одновременно произошло резкое снижение спроса на металл.

«По оценкам GFMS, потребление золота за отчетный период составило 1916 тонн, что на 145 тонн меньше показателя за первое полугодие 2017 года. В результате профицит металла на мировом рынке достиг максимальной отметки за последние 1,5 года — 315 тонн», — указано в исследовании.

Как отмечается, ключевую роль в снижении мирового потребления золота сыграли инвесторы и ювелиры. Потребление металла ювелирной отраслью снизилось на 74 тонны, до 1021 тонны, главным образом из-за снижения на 40 тонн спроса на золото со стороны ювелиров Индии.

По словам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Валентина Журбы, сказался «эффект высокой базы». «В 2017 году индийцы активно покупали ювелирные украшения перед введением общего налога с продаж, а в этом году подобный катализатор отсутствует», — отмечает В.Журба. При этом по оценке, основанной на отчете GFMS, инвесторы приобрели с начала года 701 тонну металла против 776 тонн годом ранее.

«Снижение инвестиционного спроса связано в первую очередь с деятельностью биржевых индексных фондов, активы которых выросли за полугодие всего на 35 тонн, что более чем в 4 раза ниже прошлогоднего показателя (145 тонн). Профессиональные инвесторы потеряли интерес к металлу на фоне ужесточающейся денежно-кредитной политики ФРС США. С начала года американский регулятор уже дважды поднял базовую процентную ставку (до 1,75–2%), а также выступил еще за два повышения до конца года», — утверждают аналитики.

«Интерес к драгоценному металлу у инвесторов из США снижается на фоне сильного роста американской экономики и отсутствия пессимизма по поводу торговых споров», — отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.

Также обращается внимание, что лишь частные инвесторы и некоторые центральные банки продолжают охотно покупать золото.

Так, по данным GFMS, за полугодие розничные инвесторы купили 510 тонн физического золота, что на 18 тонн больше, чем годом ранее. За то же время центральные банки приобрели в совокупности 176 тонн золота, против 157 тонн годом ранее. Основным покупателем драгоценного металла остается российский ЦБ — с начала года он приобрел почти 90 тонн золота и довел объем металла в резервах до 1928 тонн.

«Существенно нарастили запасы золота центральный банк Турции (36,2 тонны) и Национальный банк Казахстана (17,8 тонны). Центробанки увеличивают вложения в драгоценный металл для поддержания стабильности национальных валют и снижения зависимости от действий США и Евросоюза», — указано в статье.

«В отношении России санкции постепенно ужесточаются и могут коснуться и государственных финансов. По отношению к Турции это пока лишь потенциальная угроза, но также вполне реальная», — приводится мнение В.Журбы.

В таких условиях, считают аналитики, происходит снижение стоимости металла. По данным Reuters, за полугодие цена на золото снизилась почти на 4%, до $1252 за тройскую унцию, хотя в начале года она достигала $1366 за унцию. В настоящее время котировки находятся вблизи отметки $1220 за унцию, что близко к минимальному значению с июля 2017 года.

«В краткосрочной перспективе у золота остается мало поводов для роста на фоне давления со стороны цикла повышения ставок ФРС, который будет поддерживать высокий курс американской валюты и препятствовать подорожанию золота», — отмечает К.Менке.