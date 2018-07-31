Сирийская оппозиция отмечает прогресс по обмену пленными на встрече в Сочи

Алматы. 31 июля. КазТАГ – По мнению главы делегации сирийской оппозиции Ахмеда Тома, на встрече в астанинском формате в Сочи удалось добиться прогресса по вопросу обмена удерживаемыми в Сирии лицами, передает ТАСС.

«На встрече была озвучена инициатива об обмене определенным количеством задержанных лиц. Ждем списков для обмена от сирийского правительства», — сказал А.Тома на пресс-конференции во вторник.

Оппозиция Сирии также положительно оценила ситуацию в зоне деэскалации под Идлибом.

«Мы обсуждали в первую очередь проблему Идлиба. Хотим отметить, что там приняты меры по снижению напряженности, этот процесс в целом идет неплохо. Мы хотим, чтобы эта зона деэскалации стала зоной полного прекращения огня», — указал А.Тома.

При этом он добавил, что безопасность в этом регионе обеспечивается в основном благодаря присутствию наблюдателей от Турции, которых он назвал союзниками.

В сирийской оппозиции подчеркнули, что хотели бы разрешить ситуацию вокруг Идлиба, который остается ее последним оплотом на территории страны, мирным путем, но на угрозы Дамаска поддаваться не намерены. «Мы сторонники мирных решений, но если сирийское правительство считает, что своими угрозами сможет нас запугать, то это не сработает», — заявил А.Тома.

Также стало известно, что на встрече в Сочи принято коммюнике. Финальный документ зачитал глава российской делегации на переговорах, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, итоговый текст коммюнике астанинской встречи по Сирии в Сочи «соответствует проекту». «Единственное различие касается пункта о содействии возвращению беженцев на родину — в итоговом тексте упоминается, что в этой работе примет участие управление верховного комиссара ООН по делам беженцев», — поясняется в сообщении.

Следующая встреча в астанинском формате по Сирии намечена на ноябрь 2018 года. Место проведения переговоров не уточняется.