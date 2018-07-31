Казатомпром вновь выставил на торги 40%-ный пакет акций «Каустика»

Алматы. 31 июля. КазТАГ — Национальная атомная компания «Казатомпром» вновь объявила о продаже 40% пакета акций АО «Каустик», сообщила пресс-служба нацкомпании.

«Стартовая цена, запрашиваемая за 40% пакета акций, — Т3 млрд 832 млн 701 тыс.», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что конкурс пройдет в соответствии с едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО «Самрук-Қазына» и организациями, более 50% голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности. Прием заявок на открытый двухэтапный конкурс завершится 22 августа 2018 года.

В нацкомпании подчеркнули, что АО «Каустик» – химическое производство, соответствующее казахстанским и международным стандартам.

«Предприятие выпускает каустическую соду (30 тыс. тонн в год), жидкий хлор (26 тыс. тонн в год), соляную кислоту (45 тыс. тонн в год), а также технический гипохлорит натрия (6,6 тыс. тонн в год). Продукция завода применяется во многих отраслях экономики: нефтяной, химической, медицинской, пищевой промышленностях, цветной и черной металлургии», — проинформировали в «Казатомпроме».

Как напомнили в пресс-службе нацкомпании, реализация дочерних и зависимых организаций осуществляется в рамках программы трансформации бизнеса, с целью увеличения стоимости АО «НАК «Казатомпром» путем выведения непрофильных активов и акцентирования деятельности компании непосредственно на атомной отрасли.

Как сообщалось, это уже не первое предложение о продаже доли АО «Каустик» со стороны «Казатомпрома». Напомним, в декабре 2017 года эта доля выставлялась за Т3,72 млрд.