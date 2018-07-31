Казахстанцы не получили вовремя разъяснений по пенсионным поправкам из-за того, что Жакупова была в отпуске

Астана. 31 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Казахстанцы не получили вовремя разъяснений по пенсионным поправкам из-за того, что курирующая этот блок в министерстве труда и социальной защиты населения вице-министр Светлана Жакупова была в отпуске.

«Я сегодня перед вами для того, чтобы ответить на поставленные вопросы (по поправкам в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам соцобеспечения», которыми вносились изменения в закон «О пенсионном обеспечении» — КазТАГ). Почему не своевременно минтруда дало разъяснения по тем вопросам, которые возникли еще в субботу (…). В воскресенье я только смогла дать эти разъяснения, потому что находилась в трудовом отпуске», — сказала С. Жакупова на брифинге во вторник.

При этом она отметила, что вопросы пенсионного обеспечения находятся в ее компетенции.

«Я бы хотел отметить, что данный вопрос находится в моей компетенции (…). Сейчас я только со вчерашнего дня приступила к трудовой деятельности. В воскресенье постаралась через соцсети, как должностное лицо, дать разъяснение. В субботу не было возможности. Не было связи у меня», — пояснила замглавы ведомства.

Ранее она призвала культивировать в обществе «правильные месседжи» на тему пенсионных отчислений, в очередной раз заверив, что «пенсионные взносы будут удерживаться только по договору об оказании услуги или выполнении работ» с тех, кто получили доход.

Напомним, согласно вступившим в силу с 14 июля поправкам в закон «О пенсионном обеспечении в РК», начиная с 14 июля, физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), обязаны уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ в размере 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МЗП) и не выше 10% от 75-кратного МЗП. В соответствии с поправками был исключен п. 2 ст. 39 «Выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)». Таким образом, законодатели убрали ограничение, которое выражалось в том, что предмет договора был четко прописан. Как отмечало отраслевое издание Uchet.kz, тем самым казахстанцев автоматически обязали выплачивать в ЕНПФ 10% со всех договоров ГПХ, к которым относятся и договора продажи личного имущества, например, автомобилей и квартир.

29 июля вице-министр С. Жакупова поспешила заверить, что все пенсионные отчисления уплачиваются непосредственно с заработанного гражданами дохода. Однако сама же сообщила, что «в реализацию принятых поправок в рамках закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», министерством труда и социальной защиты РК подготовлен проект правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан по вопросу социального обеспечения», в том числе предусматривающий определение порядка и сроков уплаты обязательных пенсионных взносов физическими лицами, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ)». По ее словам, «проект, на сегодняшний день, проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, экспертными советами и аккредитованными организациями».

5 июля сообщалось о том, что фрилансеры в соответствии с поправками также должны делать взносы в ЕНПФ.

1 МЗП = Т28 284.