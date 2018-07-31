Кто виноват в отсутствии билетов в кассах и что делать с перекупщиками

Отдохнуть на Алаколе с семьей — заветная мечта рядового казахстанца в этом году. Но это желание может и не сбыться. Билеты на самолет не по карману. На машине ехать далековато. К тому же бывавшие отмечают не лучшее состояние дорожного полотна. Казалось бы, оптимальный выход — отправиться на отдых на поезде. Однако и здесь желающих ожидает сюрприз: билетов почти нет. По-крайней мере в кассах…

Почему так происходит и как можно бороться с перекупщиками рассказывают журналисты информационного агентства JASQAZAQ.KZ.

В советские времена индустрия перекупки билетов процветала. Желающих легкой наживы не останавливали даже строгие законы и возможные сроки за подобную деятельность. Помимо развитой торговли ж/д билетами на привокзальных площадях, было в порядке вещей искать выгодные авиабилеты у проверенных «посредников». Сегодня увидеть людей в аэропорту за перепродажей билетов уже нереально. Весь рынок авиабилетов выведен в максимально открытый доступ, и каждый желающий может разобраться в принципах ценообразования и даже найти билеты по цене выгоднее среднерыночной, благодаря множеству акций и распродаж.

Можно ли привести систему продажи ж/д билетов к цивилизованному виду?

Исполнение правоохранительными органами и налоговой службой своей прямой работы может заметно осложнить жизнь «нелегалам» на отечественной «железке». Проверка перекупщиков на наличие патента или лицензии, разрешающей ему продавать билеты, — первый шаг. Даже если и есть разрешение, проверить, оплачивает ли он налог от дохода, тоже несложно. Но пока перекупщиков выявляют только во время рейдов.

В чем суть проблемы? Кому выгодна продажа билетов на «черном рынке»?

Сегодня на рынке существуют 10 компаний занимающихся перевозкой пассажиров. Количество касс, принадлежащих акционерному обществу «Жолаушылар тасымалы», свыше 250. Частных касс — свыше 4,5 тысячи. Действие последних как раз и остается без контроля. Легальные кассы должны придерживаться принципа продажи билетов только по документам, удостоверяющим личность. На самом же деле перекупщики получают в одни руки по 20-30 билетов и создают ажиотаж.

Существует два вида «дикой» продажи билетов с рук. Первый — перекупщики заранее покупают билеты и просто реализуют подороже на вокзальной площади. Второй — за час до отбытия поезда лишние билеты возвращаются в кассу, но кассир не продает эти билеты простым покупателям. Торгаши приводят клиентов, которым нужно срочно выехать куда-то и которые готовы заплатить сверх нормы. Именно для таких людей в кассе чудесным образом появляются билеты.

Даже при продаже билетов за среднюю цену перекупщики легко зарабатывают по 300-400 тысяч в месяц. Если их поймают, штраф составит всего 5 МРП (12 тысяч тенге). Привлекается к ответственности также и пассажир, покупающий билеты незаконным путем. Но и его наказание несущественное. В Европе же за такую деятельность предусмотрены суровые наказания. Процедура продажи выведена на максимально прозрачный уровень: существуют как сайты — площадки для первичной продажи билетов, так и resale-площадки, где можно перепродать свой билет в рамках установленных правовых норм. Штраф за незаконную перепродажу билетов может достигать 1 000 евро. Эксперты отмечают необходимость адаптации подобной практики и для Казахстана. Возможно, это позволит хоть немного обуздать бизнес перекупщиков.

Для компаний-перевозчиков нелегальная реализация билетов — большой убыток: пустуют вагоны, растет число недовольных пассажиров. Железнодорожные компании не в силах самостоятельно решить эту проблему. По закону перевозчик не в праве вмешиваться в это дело. Принудить к ответственности незаконных торговцев билетами на вокзале в компетенции лишь правоохранительных органов и налоговой службы.