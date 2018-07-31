Алматы. 31 июля. КазТАГ – КНДР и Южная Корея могут убрать охранные посты в демилитаризованной зоне, сообщает ТАСС.

«Военные Южной Кореи и КНДР достигли понимания по ряду вопросов в области безопасности по итогам переговоров, которые прошли в пограничном пункте Пханмунджом. Стороны достигли понимания по таким вопросам, как совместное извлечение останков солдат, покоящихся на территории демилитаризованной зоны между двумя государствами, а также допустили возможность в пробном режиме убрать оттуда охранные посты», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что сейчас в указанной зоне насчитывается 60 южно-корейских и 160 северо-корейских охранных постов.

«Военные Южной Кореи и КНДР во вторник провели вторые переговоры в пограничном пункте Пханмунджом на уровне генеральских чинов. Главной целью переговоров было снижение напряженности на Корейском полуострове», — сказано в сообщении.

Напомним, Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за 10 лет военные переговоры на уровне генералов. По результатам встречи были полностью восстановлены восточная и западная военные линии связи между двумя странами. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном – в 2003. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.