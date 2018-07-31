Алматы. 31 июля. КазТАГ – Ученые объяснили причину мощных землетрясений на полуострове Индостан, сообщает «Популярная механика».

«Столкновение Индийской и Евразийской плиты не только задало очертания будущей Восточной Азии, но и вызвало одни из самых мощных и смертоносных землетрясений в истории. Присутствие подобных разрывов в мантии объясняет то, почему мощные землетрясения сейчас происходят не во всех, а только в некоторых регионах Тибета. Индия, в отличие от многих других регионов Евразии, является своеобразным геологическим «мигрантом». Она не была частью гигантской Евразийской тектонической плиты изначально, а присоединилась к нашему континенту относительно недавно, примерно 65−70 млн лет назад», — сообщил во вторник ученый университета Иллинойса в Чикаго Сяодун Сун.

По его словам, до этого Индия была частью Гондваны, южного суперконтинента, и ее «соседками» были Австралия, Африка, Антарктика и Южная Америка.

«То, когда Индия отделилась от остальных частей Гондваны, не вызывает споров – это произошло около 100 млн лет назад, когда полуостров и Мадагаскар разделились и Индостан начал путешествие к северу, в сторону будущего Пакистана и Индии. С другой стороны, когда именно Индия столкнулась с Азией и что произошло в ходе этого столкновения, вызывает жаркие споры среди ученых. Поиск ответов на этот вопрос осложняется тем, что Тибет и Гималаи остаются одними из самых труднодоступных и почти нетронутых цивилизацией уголков Земли, что мешает их детальному изучению», — отметил ученый.

Он пояснил, что его команда решила эту проблему и раскрыла некоторые интересные детали из истории этого катаклизма, проанализировав и объединив данные, полученные в ходе наблюдений за недавними крупными землетрясениями на Тибете. В частности, замеры поперечных и продольных сейсмических волн помогли ученым создать виртуальную копию недр Тибета глубиной в 160 км, и понять где находится линия соприкосновения тектонических плит и как она устроена.

«Неожиданным образом оказалось, что в верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва, в которых потоки «тонущей» коры Индийской плиты движутся не так, как в соседних регионах недр планеты. Различается не только скорость, но и направление движения потоков горных пород. Это, в свою очередь, объясняет многие странности, связанные с тем, что землетрясения в южных регионах Тибета часто происходят в «неправильных» уголках плоскогорья, где нет разломов коры и других точек сейсмической напряженности, а также странный характер извержений вулканов в момент формирования «шва» между Индийской плитой и Евразией», — объяснил исследователь.

Как именно возникли эти разрывы, ученые пока не знают, однако они считают, что они возникли из-за того, что кромка Евразийской плиты изначально была крайне неоднородной.

«Часть ее окраин была заметно более прочной, чем другие регионы, что привело к «расщеплению» относительно слабых участков мантии Индийской плиты на части в момент их столкновения друг с другом. Это привело к растягиванию коры и появлению дополнительных разломов внутри нее, которые сегодня периодически порождают мощные землетрясения. Дальнейшие наблюдения за этим разрывами помогут раскрыть историю формирования полуострова и позволят лучше предсказывать новые толчки, потенциально опасные для миллионов жителей Китая, Индии, Непала и Бутана», — заключил С. Сун.