Проспект М. Жумабаева будет частично перекрыт в Астане до 11 августа

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Тулеген Тохтаров – панфиловец, автоматчик 1075 сп Тулеген Тохтаров – панфиловец, автоматчик 1075 сп
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Астана. 31 июля. КазТАГ — Проспект М. Жумабаева в Астане будет частично перекрыт до 11 августа, сообщается на сайте столичного акимата.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Астаны в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует начать ремонтные работы по пр. М. Жумабаева на участке от ул. Б. Момышулы до ул. К. Мунайтпасова», -говорится в сообщении во вторник.

В связи с чем с 12.00 31 июля по 11 августа на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города», — отметили в акимате.

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