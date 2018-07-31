В горах в Кыргызстане эвакуировали туристов из России и Казахстана, попавших под камнепад

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Завершилась спасательная операция по эвакуации группы туристов, попавших под камнепад на леднике имени Скрябина, сообщает КирТАГ.

«Сегодня, 31 июля, в 10.03 вертолет «Казавиаспас» комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана эвакуировал пострадавших и погибшего альпиниста с ледника. Вертолет приземлился в аэропорту «Манас» столицы Кыргызстана», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС КР во вторник.

Напомним, МИД Казахстана в понедельник распространил информацию о группе туристов, попавших под камнепад в горах Кыргызстана. В составе группы были граждане РФ и Казахстана. ЧП произошло при восхождении на ледник Скрябина на высоте 4100 м над уровнем моря. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие. МЧС Кыргызстана запросило вертолет у Казахстана для эвакуации пострадавших.