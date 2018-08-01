«Банк Астаны» перестал начислять вознаграждение на средний остаток денежных средств по мультивалютным карточкам

Алматы. 1 августа. КазТАГ – АО «Банк Астаны» с 1 августа приостановило начисление вознаграждения на средний остаток денежных средств по мультивалютным карточкам и cashback, сообщается на сайте банка.

«В связи с последними событиями с 01.08.2018 банк вынужден временно приостановить начисление: вознаграждения на средний остаток денежных средств по мультивалютным карточкам банка, программу лояльности сashback, включая акционный сashback по продукту «вклад «Астана». Начисленное вознаграждение, а также начисленный сashback за июль будут выплачены в полном объеме», — указывается в сообщении.

При этом отмечается, что банк принимает «все ранее озвученные мероприятия для стабилизации текущей ситуации».

«После улучшения финансового положения банком планируется возобновление начисления вознаграждения на средний остаток денежных средств по мультивалютным карточкам банка и программы лояльности сashback», — говорится в сообщении.

Напомним, что банком до 31 августа установлено ограничение на снятие наличности в банкоматах банка на сумму Т50 тыс. в течение одного календарного месяца.

Как сообщалось, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Национального банка РК (НБРК) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасными» показатели АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк». 29 мая НБРК приостановил действие лицензии АО «Банк Астаны» на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц сроком до 29 августа 2018 года включительно.