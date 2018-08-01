Алматы. 1 августа. КазТАГ – Два представлявших угрозу прорыва моренных озера опорожнили в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В высокогорной зоне вблизи Алматы находятся 37 моренных и ледниковых озер. Из них 15 определены как прорывоопасные, при этом наибольшую угрозу в текущем году представляли 9 озер. Состояние 2 озер из 9 прорывоопасных оценивалось как нестабильное, и представляли реальную угрозу прорыва. В связи с чем, раньше запланированного времени с 22 июня текущего года на 2 опасных нестабильных озерах №3 и №1 бис «Проходная» в бассейнах рек Каргалы и Улкен Алматы были начаты превентивные работы по их опорожнению. Всего сброшено 320 тыс. кубометров воды, что превышает первоначальный объем воды в 2 озерах в 6,4 раза, то есть при отсутствии притоков с ледника оба озера были бы опустошены 6 раз. Таким образом, на 2 моренных озерах бассейна рек Каргалы и Улкен Алматы угроза прорыва снята полностью», — сообщили в ДЧС в среду.

На остальных 7 озерах в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы, по словам спасателей, с 10 июля проводятся плановые работы.

«Для расчистки каналов стока на них работают 3 мини экскаватора и 120 человек подрядной организации. Сброс воды с моренных озер осуществляется 5 сифонными линиями и 4 насосами повышенной производительности. Для проведения работ Казселезащитой КЧС МВД РК задействованы вертолеты КЧС и службы спасения г. Алматы, а также сотрудники ДЧС г. Алматы. Всего с начала работ на 9 озерах по состоянию на 31 июля сброшено 2,26 млн кубометров воды. Уровень воды в озерах понижен от 1 до 4,5 м. Работы по опорожнению моренных озер находятся на контроле Акимата и ДЧС г. Алматы», — говорится в сообщении.