Казахстан и Россия планируют проработать вопрос создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса

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Астана. 1 августа. КазТАГ — Казахстан и Россия планируют проработать вопрос создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, указывается в концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур» (до 2050 года) от 26 декабря 2016 года.

«Реализация национальных комических программ Казахстана и России, а также перспективных космических проектов (предусматривает – КазТАГ) проработку возможностей создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», — говорится в тексте концепции.

Также документом предусмотрены планы по реализации других не менее значимых проектов между двумя государствами на Байконуре.

Как пояснили в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК, создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса «только в планах». Пока Казахстан и Россия еще не приступили к созданию этого объекта.

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