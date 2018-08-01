Алматы. 1 августа. КазТАГ — Автомобильные дороги возле озера Сайран в Алматы перекроют в дни проведения Кубка Азии по триатлону, сообщает пресс-служба OO «Almaty Triathlon Federation».

«Акимат г.Алматы и Алматинская федерация триатлона информируют горожан и гостей южной столицы о частичном перекрытии дорог в дни соревнований. 3-5 августа в рамках проведения Кубка Азии и Чемпионата РК по триатлону будет частично перекрыто движение на дорогах для автотранспорта в местах прохождения велоэтапа соревнований», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Уточняется, что 3 августа во время тренировочного заезда с 13.00 до 15.30 будет перекрыто: движение по ул.Толе би (по южной стороне): от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта; движение по ул.Утеген батыра: от ул. Толе би до ул. Жубанова. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

4 августа во время проведения соревнований с 05.00 до 13.00 будет перекрыто: движение по ул.Толе би (по южной стороне): от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободная для движения автотранспорта. Движение по ул. Утеген батыра: от ул. Толе би до ул. Жубанова. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

«5 августа во время проведения соревнований с 06.00 до 15.00 будет перекрыто: движение по ул.Толе би (по южной стороне): от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра. Северная сторона будет свободна для движения автотранспорта; движение по ул. Утеген батыра: от ул. Толе би до пр. Абая. Все полосы движения будут полностью перекрыты; движение по пр.Абая (по северной стороне) от ул. Утеген батыра до ул. Саина. Южная сторона будет свободная для движения автотранспорта», — добавляет пресс-служба.