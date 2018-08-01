«Вопрос об отставке Касымова может быть решен осенью». «Что приведёт к досрочным парламентским выборам?». «Высшее образование в РК становится повальным и… теряющим всякую ценность». «Сколько казахстанцев находится за решеткой в Сирии и Ираке?»

Сетевой Казахстан 1 августа 2018г.

IA — CENTR . RU . «Вопрос об отставке Касымова может быть решен осенью. Кто возглавит МВД?» — Обзор кадровой политики за июль с кадровым аналитиком, управляющим директором GR Consulting Group Ерболом ЕДИЛОВЫМ — Что касается требований общественности отправить министра Касымова в отставку, то, думаю, оно может быть удовлетворено, но произойдет это несколько позднее, возможно, осенью нынешнего года, вместе со сменой действующего правительства… Как бы то ни было, очевидно, что Нурлан Ермекбаев будучи секретарем Совета безопасности РК примет активное участие в реформировании правоохранительной системы. Напомню, что Нурлан Байузакович возглавляет межведомственную рабочую группу по модернизации правоохранительной системы. Его недавняя командировка в Германию, где секретарь Совбеза встретился с руководством правоохранительных органов этой страны и ознакомился с одной из передовых мировых практик отбора и подготовки кадров в правоохранительные органы говорит о том, что казахстанская власть осознает всю остроту проблемы и серьезно относится к необходимости реформ в системе внутренних дел.

ZAKON . KZ . «Антиполицейский протест не приведет к отставке главы МВД» — Политолог Талгат КАЛИЕВ — По всей видимости, именно в уединении от собственного окружения получается наиболее продуктивно разложить кадровый пасьянс и оценить целесообразность тех или иных назначений, примерить потенциальных кандидатов в новом качестве. Таким образом, министр Касымов, конечно, покинет свою должность. Но лишь тогда, когда решение об этом будет исходить от президента, а не от общественности. И, по сути, требуя сегодня отставки, активисты лишь помогают ему сохранить насиженное место.

MATRITCA . KZ . «Facebook — это детский садик» — О наиболее значимых темах прошлого месяца, возникших в общественно-политической жизни Казахстана, мы сегодня беседуем с известным казахстанским политологом, главным редактором информационно-аналитического портала «Резонанс.кz» Султанбеком СУЛТАНГАЛИЕВЫМ — В сентябре исполняется два года премьерству Бакытжана Абдировича и хотя он успешно защищает свои позиции, и прилагает максимум усилий на своем посту, полагаю, что обстоятельства окажутся сильнее. К этому необходимо относиться философски. Скорее всего, значительных изменений потребуется конфигурации политических сил в Мажилисе Парламента, что неизбежно приведёт к досрочным парламентским выборам осенью текущего года. Последнее обстоятельство вызовет перемены на партийно-политическом поле страны – возможно, появятся новые политические партии. По крайней мере, определенные телодвижения в этом направлении наблюдаются в публичном поле.

CARAVAN . KZ . «Адвокат Виктор Семин: Полиция перестала ходить пешком» — Полицию оторвали от людей. Я говорю не о ситуации в Алматы, а о республике в целом. Это происходило постепенно. Сначала объединили патрульную и дорожную полицейские службы. Потом и участковых посадили на автомобили. Теперь у нас практически нет пеших патрулей, полиция перестала ходить пешком. А что сотрудник может увидеть из движущейся, допустим, со скоростью 40 километров в час, патрульной машины?

«Как нам обустроить АПК?» — Обустроить село, обеспечить себя хлебом, мясом, молоком и другими продуктами – главная задача, которую предстоит решить. Каков потенциал страны и что нужно сделать для выполнения намеченного? Об этом интервью с доктором экономических наук Толеутаем РАХИМБЕКОВЫМ — Отдельная проблема – это занятость на селе. От 2,5 до 3,5 миллиона сельчан не имеют постоянной работы. Сегодня наблюдается небольшой, но заметный поток молодых людей – переселенцев из села в город. Но там их никто не ждет. В результате часть из них, без жилья, без работы, пополняет ряды люмпенов. А это чревато социальными последствиями: они быстро становятся питательной средой от преступных группировок до экстремистских организаций.

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Высшее образование в РК становится повальным и… теряющим всякую ценность» — В ближайшие дни должны быть обнародованы результаты конкурса на получение государственных образовательных грантов. Их обладателями станет рекордное за всю историю страны количество абитуриентов. Которые, если судить по итогам ЕНТ-2018, показали более высокий уровень знаний, чем их предшественники. Но это тот самый случай, когда статистика не просто лукавит, а дает абсолютно искаженную картину действительности.

TIME . KZ . «Минтруда: ещё раз о главном» — Вчера вице-министр труда и соцзащиты населения страны Светлана ЖАКУПОВА предстала перед журналистами, чтобы подтвердить: казахстанцам не нужно платить 10 процентов в ЕНПФ со сделок от продаж квартир и машин. Она еще раз разъяснила, с каких именно договоров нужно согражданам отчислять взносы на старость согласно новым поправкам в законодательство по пенсионному обеспечению, вступившим в силу 14 июля.

«Подвальные лабиринты» — После выхода статьи о том, что ТОО “Алматы тұрғын үй” незаконно сдавало в аренду нежилые помещения в многоэтажках, в редакцию газеты “Время” стали обращаться горожане с похожими историями. Правда, жалобы теперь идут не на указанную фирму, которую хлопнуло по рукам антимонопольное ведомство, а на ТОО “Отау Комек”, которое, похоже, с успехом продолжает дело своего партнера.

«Дифтариф: вчера, сегодня. Завтра?» — Ровно год назад, 1 августа, в общественном транспорте Алматы внедрили дифференцированный тариф. Изменил ли он, как обещали пассажирам, общественный транспорт южной столицы? За неделю до того, как проезд, оплаченный наличными, стал стоить 150 тенге, власти Алматы собрали пресс-конференцию, на которой пообещали пассажирам “целую гамму услуг”: дисконт (скидки при покупке определенного количества поездок), бесплатные пересадки в течение часа и главное — улучшение качества перевозок. Горожанам усиленно внушали: полный переход на электронное билетирование позволит выявить реальные доходы перевозчиков и посчитать субсидии. А там и счастье пассажирское не за горами. Прошел год. И что у нас в активе?

AZATTYQ . ORG . «Сколько казахстанцев находится за решеткой в Сирии и Ираке?» — По официальным данным, предоставленным Азаттыку комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана, с момента начала войны на Ближнем Востоке в Сирию и Ирак уехали около 800 граждан Казахстана. Большинство из них – дети. «По данным на июль, в международных террористических организациях в Сирии и Ираке находится 120 казахстанских мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей», – говорится в ответе КНБ.

KAPITAL . KZ . «Почему приватизация в Казахстане под угрозой срыва?» — Недавно министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ сообщил, что ранее намеченный план приватизации объектов государственной собственности находится под угрозой срыва. Министр подчеркнул, что по графику продаж 2018 года 62 объекта приватизации, выставляемых на продажу, приходится на IV квартал 2018 года, поэтому высоки риски неисполнения поручения президента относительно завершения программы приватизации до конца 2018 года. По данным министерства финансов, в первом полугодии должно было быть выставлено на продажу 104 объекта, реально было выставлено 89 объектов, по 15 объектам было принято решение о реорганизации и ликвидации, из выставленных объектов продано 39 на общую сумму 36 млрд тенге.

FORBES . KZ . «Как Halyk Bank распорядится брендом Qazkom» — Об этом в эксклюзивном интервью рассказала председатель правления Halyk Bank Умут ШАЯХМЕТОВА — 28 июля мы подписали все документы и публично объявили о том, что присоединение Qazkom к Halyk Bank произошло. Сегодня Halyk Bank — полный правопреемник Qazkom, все активы и обязательства приобретенного банка полностью перешли в Halyk. Соответственно, и бренд Qazkom принадлежит Halyk Bank. Как таковой бренд Qazkom продолжает существовать. Он будет сохраняться и на некоторых продуктах, и в некоторых отделениях банка, в некоторых сервисах и карточках (последнее время под брендом Qazkom активно выпускались и обновлялись карты клиентов, срок действия некоторых доходит до пяти лет). Сейчас мы думаем, наблюдаем. Возможно, у нас появятся какие-то новые идеи, например, по выделению отдельного технологического банка под брендом Qazkom. Возможно, мы сохраним свое присутствие за рубежом под отдельным брендом. То есть, подчеркиваю: бренд Qazkom есть, он живой, принадлежит Halyk, и мы будем думать, как его развивать.

REZONANS . KZ . Толеутай РАХИМБЕКОВ – «О сельских самозанятых и новых платежах» — Хочу ещё раз вернуться к вопросу о 10% платежах в пенсионный фонд. Я о том, как это нововведение ударит по сельским самозанятым (ССЗ), а значит и по всей предыдущей государственной политике по их поддержке. Повторюсь, что ССЗ — это фактически безработные, их на селе от 3 до 3,5 млн человек и они составляют около 65-80% всех самозанятых в стране.

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