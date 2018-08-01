Астана. 1 августа. КазТАГ — Дожди с грозами ожидаются в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, утром туман, днем временами дождь, гроза, ветер северо-восточный 9-14 м/с, +21+23.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +30+32.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях утром местами туман, днем — кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, +20+25, +21+26, +20+25 и +20+25 соответственно.

В Карагандинской области — местами также кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, +21+26. В Восточно-Казахстанской области местами небольшие дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град, утром местами туман, +22+27.

В горных и предгорных районах Алматинской области небольшие дожди, грозы, +29+34. В Жамбылской области — без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +32+37. В Туркестанской и Кызылординской областях — местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, +31+36 и +30+35; в Кызылординской области возможны пыльные бури.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях днем без осадков, +33+38, +30+35, +25+30 и +27+32 соответственно; в отдельных районах Актюбинской области возможно усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки в гидрологическом режиме рек юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.