Россия активно готовится к новому витку «санкционной войны»? Что ждет Казахтан

Нет сомнений, что в случае нового витка «санкционной войны» между РФ и западными странами это негативно скажется и на Казахстане

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Сергей Зелепухин . Похоже, главный торговый партнер Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Россия — активно готовится к новой порции западных санкций, и в первую очередь — со стороны США. Нет сомнений, что в случае нового витка «санкционной войны» между РФ и западными странами это негативно скажется и на Казахстане.

От греха подальше?

Мы уже не раз писали о том, что помимо снижения цен на нефть большой риск для стабильности тенге представляют возможные новые санкции США против России и в первую очередь — против российского госдолга. А именно речь идет о возможном введении запрета западным инвесторам размещать и держать свои средства в российских облигациях федерального займа (ОФЗ).

Несмотря на то, что доля нерезидентов на этом рынке продолжает снижаться, она по-прежнему остается высокой. Согласно официальным данным, на 1 июля текущего года этот показатель при общем объеме рынка в 7,033 млрд рублей достигал 28,2%, а в абсолютном выражении — 1,982 млрд рублей, снизившись с пикового значения 34,5% (2,351 млрд рублей), зафиксированного 1 апреля 2018-го.

Однако, судя по последним действиям РФ на американском долговом рынке, российские власти беспокоят не только возможные ограничения для иностранных инвесторов на вложения в госбумаги России, но и вероятность заморозки российских средств, инвестированных в гособлигации США. По крайней мере такого мнения придерживаются многие российские эксперты. Российские же власти объясняют вывод средств из американского госдолга необходимостью «диверсифицировать золотовалютные резервы страны».

Причем интерес представляет не столько сам факт сокращения Россией своих инвестиций в американские госбумаги, сколько темпы, с которыми идет этот процесс. Если на конец марта 2018 года РФ хранила в гособлигациях США $96,1 млрд, или 21% своих международных резервов, которые на тот момент составляли $458 млрд, то уже на конец апреля российские вложения в американские госбумаги сократились почти в 2 раза — до $48,7 млрд.

А к концу мая они и вовсе упали до $14,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные о вложениях в американские гособлигации, которые ежемесячно, но с задержкой в 1,5 месяца публикует министерство финансов США.

В результате к началу лета объем американского госдолга, которым владеет РФ, стал меньше не только, чем, например, у Турции ($32,6 млрд) и ЮАР ($24,4 млрд), но и у Казахстана ($17,6 млрд).

Показательно в этой истории то, что резкое избавление Россией от гособлигаций США началось после введения в апреле этого года новых антироссийских санкций, которые затронули, в частности, «Русский алюминий» («Русал») Олега Дерипаски и ряд других компаний, находящихся либо под контролем государства, либо — владельцев, кого принято считать «прокремлевскими».

Поэтому предположения экспертов о том, что Россия избавляется от американского госдолга из-за опасений возможной заморозки средств, вложенных в эти инструменты, далеко не беспочвенны.

А если это так, то в скором времени не исключено, что РФ сократит свою долю в госбумагах США еще больше. Причем дополнительным стимулом к этому может стать инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Боба Менендеса, которые в интервью агентству Bloomberg на прошлой неделе заявили о намерении представить двухпартийный законопроект о расширении санкций США против РФ.

По их словам, в этом законопроекте будут присутствовать как меры, направленные против российского госдолга, так и ограничительные меры, направленные против энергетического и финансового секторов России.

Как в России аукнется, так в Казахстане и откликнется

Поскольку наш северный сосед по-прежнему остается главным торговым партнером Казахстана в рамках ЕАЭС, из-за чего внутренний валютный рынок очень чувствительно реагирует на события, которые происходят с российской валютой, то новый виток «санкционной войны» между РФ и Западом неизбежно затронет и нашу страну.

Однако влияние новых антироссийских санкций на казахстанскую экономику и валюту в случае их введения или расширения будет носить косвенный характер.

Причем если новые ограничительные меры будут направлены против российского госдолга, то в первую очередь это негативно скажется на обменном курсе тенге через влияние этих мер на российский рубль.

Ситуация может усугубиться тем, что дополнительное давление на нацвалюту создаст (если к тому времени не закончится) отток нерезидентов с рынка нот Национального банка РК (НБРК). Согласно данным финрегулятора, с января 2017-го и до июня 2018-го процент нерезидентов, которые приобрели его бумаги, увеличился с 2,9% до 8,4%, а в абсолютном выражении их доля выросла до Т351,3 млрд.

Однако на конец июня, по информации Нацбанка, она заметно сократилась — до 6,3%, или до Т240,1 млрд. Кстати, именно этим помимо снижения нефтяных цен объясняется заметное ослабление тенге в первый месяц лета — на 3,6%, с Т330,73 до Т341,31, поскольку средства, которые выводили из нот нерезиденты, создавали дополнительный спрос на американскую валюту и, как следствие, — давление на обменный курс тенге.

Более того, преимущественно под давлением казахстанская валюта находилась и в июле. Не исключено, что это было вызвано, в том числе, дальнейшим оттоком нерезидентов с рынка нот НБРК.

Поэтому трудно даже предположить, насколько сильно может повлиять уход нерезидентов с российского рынка ОФЗ в случае введения санкций против российского госдолга, а также энергетического и финансового секторов, на казахстанскую валюту.

Опрошенные нами эксперты также затруднились дать даже приблизительный прогноз. Но никто не высказал сомнений в том, что оно обязательно будет.

Впрочем, по мнению экспертов, несколько нивелировать негативное влияние, во-первых, могут цены на нефть, если, конечно, они продолжат оставаться на высоком уровне. И, во-вторых, не исключено, что в ситуацию вмешается Нацбанк: для сглаживания курсовых колебаний и снижения рисков значительного падения обменного курса нацвалюты он вновь может прибегнуть к валютным интервенциям.

Потом еще не факт, что новые санкции США против России обязательно коснутся российского госдолга, хотя риск того, что под удар новых ограничительных мер, в конце концов, попадет и рынок ОФЗ РФ, продолжает увеличиваться.

Но как все будет на самом деле, покажет время.

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