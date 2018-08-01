Криптовалюты отбрасывают экономику на 300 лет назад, считает нобелевский лауреат

Алматы. 1 августа. КазТАГ – По мнению лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана, криптовалюты переживут полнейший коллапс, сообщает РБК.

«В своей авторской колонке в New York Times он (П. Кругман – КазТАГ) вновь раскритиковал биткоин из-за высоких комиссий и отсутствия внутренней ценности. Экономист написал, что эволюция денег шла к простым транзакциям, благодаря чему была создана текущая система расчетов, которая основана на кредитных и дебетовых картах и на различных формах цифровых платежей. Криптовалютные энтузиасты возвращают прогресс на 300 лет назад и вновь создают проблемы, которые уже были решены», — говорится в сообщении.

«В контексте истории денег энтузиазм по поводу криптовалют выглядит очень странным, потому что идет в противоположном направлении от наметившегося тренда. Криптовалютные энтузиасты радуются тому, что используют передовую технологию, чтобы вернуть денежную систему на 300 лет назад. Зачем? Какую проблему вы решаете? Пока никто не смог дать мне прямого ответа на этот вопрос», — возмущен П.Кругман.

Он подчеркнул, что центральные банки хорошо справляются со своей задачей. Они дают пользователям простые инструменты для проведения транзакций и обеспечивают стабильную покупательную способность. Однако правительства действительно иногда злоупотребляют своей привилегией на выпуск денег, признал эксперт.

Биткоин нужен только преступникам, в том числе и для отмывания налогов, уверен нобелевский лауреат. У банкнот большого номинала есть преимущество перед цифровыми деньгами — их ценность привязана к мелким купюрам, которые имеют базовую ценность.

«У криптовалют нет поддержки и привязки к реальности. Их цена зависит от ожиданий, это может привести к полному коллапсу. Биткоин утратит всякую ценность, как только спекулянты начнут сомневаться в том, что он действительно ее имеет», — заключается в сообщении.

Криптовалююта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учет криптовалют децентрализирован.

Термин закрепился после публикации статьи o системе биткойн «Crypto currency» (криптографическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. Сам же автор биткойна, как и многие другие, использовал термин «электронная наличность» (electronic cash).