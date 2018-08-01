При остановке авто после смертельного ДТП в Риддере аким Усть-Каменогорска Тумабаев был пьян – экс-полицейский

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Уволенный после гибели пешехода Евгения Смольникова по вине заместителя акима Риддера Бауржана Курманбаева бывший инспектор дорожно-патрульной службы города Сымбат Каракулов рассказал о том, что при остановке авто после смертельного ДТП аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев был пьян, сообщает «Первый канал Евразия».

«Когда сюда подъезжал, на место ДТП, навстречу ко мне ехала BMW X5, на которую с дежурной части давали ориентировку. Я поехал за ним, чтобы остановить, проверить. Он не остановился неоднократным законным требованиям об остановке», — сообщил С. Каракулов.

По его словам, водитель остановил автомобиль лишь спустя несколько минут.

«Сотрудники полиции сразу и не поняли, что перед ними аким Усть-Каменогорска (К. Тумабаев – КазТАГ). С их слов, на вопросы водитель отвечать отказывался, документы не предъявил и был пьян. Но предпринять меры к водителю, помешал прибывший на место начальник местного отдела внутренних дел», — говорится в сообщении.

По словам бывшего полицейского, которого уволили сразу же после инцидента, глава административного центра Восточно-Казахстанской области поговорил на месте с начальником ОВД Риддера.

«К. Тумабаев находился здесь и разговаривал с начальником ОВД города Риддер, подполковником полиции Бактияровым Абаем Шнаровичем. Я ж не могу его забрать оттуда. Потом мне указания дали освидетельствовать заместителя акима (Б. Курманбаева – КазТАГ). А К. Тумабаев находился здесь и от сюда ушел получается», — сообщил экс-полицейский.

На брифинге, проведенном на следующий день после аварии, об участии К. Тумабаева в ДТП действительно не сказали ни слова. Как неоднократно сообщало МИА КазТАГ, информацию об участии акима Усть-Каменогорска в ДТП в его пресс-службе сначала отрицали, утверждая, что глава города на месте ДТП якобы оказался случайно. Однако 25 апреля сообщение об участии К. Тумабаева в аварии официально подтвердили в прокуратуре региона. Вместе с тем, в акимате Усть-Каменогорска заявили, что чиновник сохранит должность главы города до конца расследования, где он продолжает работать и поныне.

Бывший инспектор признался, что ему с напарником о том, что К. Тумабаев был в машине, рекомендовали забыть, а запись с нагрудного видеорегистратора изъяли и уточнили какие давать показания.

«Поступило указание, что действительно Б. Курманбаев был один. Мы исполняем приказ. Просто высокопоставленный чиновник, поэтому руководство ОВД г. Риддер решили его не указывать по данному материалу и все», — признался бывший полицейский.

Вместе с тем, по материалам дела, никакой полицейской погони якобы не было – об этом было заявлено в суде. По официальной версии, представленной общественности, К. Тумабаев бросил место ДТП, уехав за рулем престижного внедорожника якобы для того, чтобы догнать проехавшую мимо скорую. Однако экс-полицейский рассказал, что никакой скорой там не было, а его уволили за то, что это именно он с напарником допустил серьезные нарушения при оформлении аварии.

«За то, что я допустил ДТП на маршруте патрулирования, меня наказали. В том, что неполное служебное соответствие, через неделю решением дисциплинарной комиссии от 8 июня 2018 года меня уволили из органов внутренних дел республики Казахстан за увод от ответственности К. Тумабаева. И никто не разбирался виноват, не виноват. уволили и все», — сказал С. Каракулов.

Отмечается, что экс-полицейскому оставалось всего полгода до пенсии.

«В органах внутренних дел он отработал 23 года, а теперь в родной отдел полиции, не может зайти даже в сопровождении журналистов. Здесь все все знают и понимают, говорит мужчина, но все боятся. Сымбату же терять уже нечего», — сказано в сообщении.

Напомним, 15 апреля в Риддере замакима города Б. Курманбаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника BMW Х5, насмерть сбил пешехода Е. Смольникова. 28 июня суд признал Б. Курманбаева виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 5 лет.

В отношении находившегося рядом с замакима Риддера акима Усть-Каменогорска К. Тумабаева был составлен административный протокол по статье «уклонение от заключения договора по обязательному страхованию», с которым он не согласился и обжаловал протокол полиции в административном суде г. Усть-Каменогорска. Согласно протокола, ему назначили административное взыскание в размере 20 МРП, однако 30 июля суд отменил полицейское постановление.

Помимо перечисленных выше фактов, дело сопровождалось и другими инцидентами. В частности, в подъезде собственного дома был избит отец погибшего – Виктор Смольников. Тогда по данному факту было начато расследование, а аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов призвал общественность «воздержаться от предварительных выводов».

1 МРП = Т2 405.