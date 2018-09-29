По инициативе Казахстана в Нью-Йорке подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма

Астана. 29 сентября. КазТАГ – В Нью-Йорке подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, ранее предложенный президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба МИД. РК.

«В штаб-квартире ООН состоялась церемония подписания Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Разработка данного документа была осуществлена в рамках инициативы президента Казахстана Н. Назарбаева в сентябре 2015 года в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Церемония прошла в формате Специального мероприятия высокого уровня. Кодекс подписан министрами иностранных дел и высокими представителями более 70 государств мира», — говорится в сообщении в субботу.

Как отмечается, документ представил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он подчеркнул главные цели документа — придание импульса практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году. Кодекс впервые признает взаимозависимость безопасности, борьбы с терроризмом и развития и таким образом способствует продвижению Целей устойчивого развития.

«Заместитель генерального секретаря, руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков высоко оценил инициативу Астаны по подготовке Кодекса поведения, а также подчеркнул успешную деятельность Казахстана в Совете Безопасности ООН, в том числе и руководство 3 санкционными комитетами, связанными с вопросами борьбы с террористическими структурами. Контртеррористическое направление является одним из главных приоритетов программы реформ Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Реализация Глобальной контртеррористической стратегии (ГКТС) обеспечит лучшую согласованность, наращивание потенциала и надежное партнерство», — отмечается в сообщении.

Он также приветствовал дальнейшее осуществление совместного плана действий в Центральной Азии по реализации ГКТС и вклад Казахстана в качестве его донора. При этом была акцентирована необходимость регулярного обновления всеобъемлющих мер в рамках борьбы с терроризмом, в том числе, путем использования эффективных превентивных инструментов.

Уточняется, что во время подписания были выделены такие пункты документа, как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный государственный и общественный подход к этому злу. Подчеркнута предложенная Казахстаном стратегия для предотвращения и противодействия терроризму, включающая три ключевых элемента: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН, в частности, ее методов работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности.

По признанию участников встречи, документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе. Участники также акцентировали внимание на необходимости осуществления практической реализации постулатов Кодекса, исполнении содержащихся в нем обязательств.