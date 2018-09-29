В Алматы произошел транспортный коллапс из-за веломарафона

Алматы. 29 сентября. КазТАГ – В Алматы произошел транспортный коллапс из-за организации веломарофона «Алматы тур», передают корреспонденты КазТАГ с улиц города.

«Сегодня мы с 12.00 до 13.50 ехали от ТД «Мега» по ул. Розыбакиева до пересечения улиц Кунаева-Кабанбай батыра. Улица Аль-Фараби, по которой мы только что проехали, уже была закрыта, пришлось ехать по ул. Розыбакиева, а затем через ул. Жарокова и Ауезова выехать на ул. Кабанбай батыра. Перед Медеуским РОВД улицу блокировали дорожные полицейские и направляли все машины вверх по Наурызбай батыра. Сотрудник дорполиции сказал, что ул. Курмангазы открыта, но он обманул. Ни по Курмангазы, ни по пр. Абая нельзя было проехать. Стояли машины дорполиции. Удалось повернуть на ул. Сатпаева. Но и там все движение стояло. Даже автобусы и кареты скорой помощи не пропускали, хотя им обычно дают приоритетный проезд. Далее на пр. Назарбаева мы простояли около 30 мин., хотя никаких помех велосипедистам авто не создали бы», — говорит водитель Асель.

Судя по откликам из соцсетей многие люди опоздали или вовсе не попали на важные встречи и мероприятия. Как сообщила общественный деятель Аружан Саин пользователям Facebook, она не смогла с утра добраться с детьми до врача.

«Если это был велопробег, то зачем нужно организовать вот так?! С утра в городе творится какой-то коллапс. Неужели нельзя сделать, чтобы несмотря на это мероприятие, люди не страдали. Почему нужно перекрывать половину улиц и не провести данное мероприятие на «Халык арена», «Алматы арена», за городом? Есть эти объекты, где можно прекрасно организовать данные мероприятия. Я лично не видела велосипедистов, может попала в такое время, но зачем перекрывать улицы если их нет (велосипедистов -КазТАГ)? Можно перекрывать их кусками, когда едут велосипедисты. Все это было уже не в первый раз и все время я пытаюсь лояльно отнестись к любителям катания на велосипедах. Хотелось бы, чтобы это мероприятие с уважением к людям проводилось. Для меня сегодня было очень важно ехать к доктору, он уезжает, и я уже к нему не попаду», — заключила А. Саин.

Также президент интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров негодует по поводу пробок в Алматы.

«Кто хочет адреналину в субботу? Есть возможность без гор, высоких мостов просто поехать за ребенком в школу, попробовать пообедать в центре. Помнится, говорили, что транспорт будут пропускать и только в момент поезда закрывать. Анннн нет! Всем стоять!», — высказался Ш. Сабиров.

Водители Алматы выражали свой протест длинными гудками, а также крича озвучивали свое мнение о веломарафоне и регулировщиках, заметил корреспондент КазТАГ.

Водитель автобуса 70 маршрута, стоя в пробке по пр. Достык говорит, что салоны пустые потому что люди ушли пешком.

«Каждый километр мы проезжаем по 40 мин. Всем надоело ждать. Напишите об этом обязательно», — сказал водитель.