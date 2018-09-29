Нурсултан Назарбаев встретился с жителями Туркестана

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Во время встречи с жителями Туркестана президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул историческую и социально-экономическую значимость создания новой Туркестанской области и переноса областного центра, сообщает пресс-служба главы государства.

«Туркестан имеет важное значение для нашего народа. Это – один из древнейших городов Центральной Азии. В 2000 г. мы отметили его 1500-летие на уровне ЮНЕСКО», — подчеркнул президент Казахстана.

Как отмечается, Н. Назарбаев рассказал о роли Туркестана в процессе распространения ислама на территории Средней Азии. Также он отметил, что на священной земле Туркестана похоронены великие личности и достойные сыны казахского народа.

«В судьбоносные времена нашей истории здесь принимались важные решения относительно будущего всей нации. В Туркестане покоятся многие известные представители нашего народа. В целом, история города – это история всех казахов», — сказал президент Казахстана.

Н. Назарбаев также подчеркнул особое место Туркестана в жизни всех тюркских народов.

Глава государства выразил уверенность, что в скором времени город значительно преобразится в результате реализации принятых мер и достигнет новых высот на пути своего процветания.

В завершение президент Казахстана пожелал всем жителям успехов в деле строительства Туркестана.