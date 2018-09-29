Назарбаев рекомендовал построить аэропорт в Туркестане и реконструировать вокзал

Астана. 29 сентября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выслушал доклады премьер-министра А. Мамина и акима Туркестанской области Ж.Туймебаева и дал ряд указаний, сообщает пресс-служба глава государства.

«В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом «Самрук-Казына», министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок», — сказал президент Казахстана.

Кроме того, Н. Назарбаев остановился на отдельных вопросах, требующих внимания со стороны руководства региона.

«Необходимо укрепить финансовую стабильность области. Экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей бюджета. Основной задачей является поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, президент Казахстана указал на важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

«Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия». Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 г. до $5 млрд в год. В связи с этим поручаю Правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», — сказал Н. Назарбаев.

Глава государства также остановился на вопросах продвижения внутреннего туризма и подготовки соответствующей туристической инфраструктуры, призвал местных представителей бизнеса, а также руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять активное участие в развитии и застройке области.

В ходе совещания Н. Назарбаев дал ряд конкретных поручений Правительству и руководству региона по дальнейшему развитию областного центра.

Отмечается, что глава государства поручил обеспечить надлежащий ремонт дорог внутри города путем привлечения инвестиций, а также построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду.

Кроме того, Н. Назарбаев остановился на вопросах развития социальных объектов, строительства жилья, образовательных и медицинских учреждений, инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, газоснабжения и обеспечения теплом. В данном контексте Глава государства поручил рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

«Необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Также следует начать строительство новых гостиниц, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов», — отметил президент Казахстана.

Н. Назарбаев подчеркнул актуальность создания специальной экономической зоны в Туркестане, которая будет направлена на формирование благоприятных условий для развития бизнеса в сфере туризма, строительства и производства.

«Туркестан нужно преобразить в соответствии с нашей культурой, используя современные технологии. При этом важно сохранить его древнюю архитектуру. Поручаю Правительству, областному акимату подготовить генеральный план города с учетом темпов роста его населения», — указал глава государства.

В завершение президент Казахстана публично подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».