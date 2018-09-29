Алматы. 29 сентября. КазТАГ – В России начались летные испытания новейшего беспилотника, сообщают «Известия».

«Летные испытания опытных образцов нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч», начались в России. Разработка ведется, работу выполняет НПО «Сплав» совместно с инозаказчиком по его техническому заданию», — сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Отмечается, что основное назначение беспилотника — оперативная разведка целей. По расчетам создателей, аппарат сможет находиться в воздухе на высоте 500 м в течение 20 мин. и мониторить территорию до 25 кв. км.

Ранее в сентябре британские журналисты обратили внимание на кадры с военных учений, на которых демонстрируется работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время учений «Восток-2018» на полигоне Цугол.