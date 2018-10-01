Экс-депутат Верховной рады задержан в Москве за нападение на посольство России в Киеве

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Бывший депутат Верховной Рады Николай Рудьковский задержан в Москве за нападение на посольство России в Киеве, сообщает ТАСС.

«Н. Рудьковского задержали 28 сентября на Новой Басманной улице. Мужчина находится в федеральном розыске по обвинению в совершении преступления по ч. 2 ст. 360 (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений) УК РФ. Задержанный доставлен в изолятор временного содержания», — сообщили в правоохранительных органах РФ в понедельник.

Как отмечается, следственный комитет (СК) России предъявил шестерым украинцам заочное обвинение в нападениях на посольство РФ в Киеве. Среди них — активист объединения «Свобода» Владимир Назаренко и экс-депутат Верховной рады Н. Рудьковский.

«14 июня 2014 года обвиняемые совместно с другими лицами повредили фасад здания посольства РФ. При этом В. Назаренко сорвал с флагштока флаг России. Сумма причиненного ущерба составила 14 млн рублей», — говорится в сообщении.