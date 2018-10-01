Несправедливыми назвал угрозы ввода антииранских санкций президент Турции

Алматы. 1 октября. КазТАГ – Несправедливыми назвал угрозы ввода санкций против Ирана президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы придаем особое значение тому, чтобы Иран не был изолирован от политических решений, которые формируют будущее региона. Я считаю, что угрозы санкций против этой страны несправедливы», — заявил Р. Эрдоган в понедельник.

По его словам, «крайне неправильно применять санкции против Ирана, когда все имеющиеся вопросы можно легко решить путем проведения мониторинга международными организациями».

«Санкции против одной страны фактически приговаривают народы всех региональных стран, а такие методы, исходя из исторического опыта, доказали свою неэффективность», — отметил турецкий лидер.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций совета безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Д. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.