В Казахстане приостановили эксплуатацию 17 самолетов и деятельность 2-х компаний малой авиации

Астана. 1 октября. КазТАГ – В Казахстане приостановили эксплуатацию 17 воздушных судов и деятельность 2-х компаний малой авиации, сообщается на сайте министерства по инвестициям и развитию (МИР) РК.

«Комитетом гражданской авиации МИР совместно с главной транспортной прокуратурой РК проводится работа по повышению уровня обеспечения безопасности полетов в малой авиации. Сегодня было проведено совместное совещание по вопросам усиления мер обеспечения безопасности полетов. В оперативном порядке приостановлена эксплуатация 17 самолетов (14 ВС Ан-2 и 3 ВС Tecnam) и 2-х свидетельств на выполнение авиационных работ авиакомпании «Азия континенталь авиалайнс» и ТОО «Независимая авиакомпания «Казавиа», — говорится в сообщении.

«Также к административной ответственности привлечено должностное лицо эксплуатанта по ст. 570 ч.1 КоАП РК за нарушение требований авиационной безопасности. Кроме того, приняты меры дисциплинарного характера к 16 должностным лицам авиакомпаний за некачественную организацию летной и технической работы», — сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, главной транспортной прокуратурой РК выявлены многочисленные нарушения у субъектов малой авиации Казахстана.

В частности, авиакомпаниями, эксплуатирующими воздушные суда «АН-2» на территории Алматинской и Костанайской областей, «не проводились плановые виды работ по техническому обслуживанию и ремонту их планера, двигателя и воздушного винта, занижались налеты часов в целях экономии на ремонте авиатехники».

Воздушные суда «FK14 Polaris», задействованные в учебно-тренировочных полетах Карагандинской области, эксплуатировались с нетиповыми воздушными винтами.

Алматинской авиакомпанией эксплуатировались агрегаты и комплектующие изделия воздушных судов, аутентичность которых не подтверждена.

Кроме того, техобслуживание воздушных судов Костанайской области проводилось специалистами, не имеющими соответствующего допуска уполномоченного государственного органа.

«Более того, пилотами авиакомпании Алматинской области выполнялись полеты без прохождения обязательного предполетного медосмотра, а в Костанайской области — свыше установленной нормы рабочего и полетного времени», — проинформировали в прокуратуре.