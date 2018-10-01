Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

«Экономический рост в Казахстане по-прежнему сильно зависит от развития нефтяного сектора. Более высокие объемы производства и рост мировых цен на нефть способствовали усилению роста ВВП и внешнего текущего счета за последний год», — отмечается в рейтинговом отчете на сайте Fitch.

Как отмечается, внешний баланс государства остается устойчивым. «Fitch ожидает, что активы в Национальном фонде Республики Казахстан (НФРК) достигнут $58,3 млрд (34% ВВП) на конец 2018 года. (…) По прогнозам, в 2019-2020 годах казахстанские активы в иностранной валюте будут постепенно расти, что отражает все еще благоприятные цены на нефть и в настоящее время прогнозирует сокращение трансфертов в государственный бюджет», — говорится в сообщении.

«В соответствии с предыдущим предположением Fitch о том, что замораживание активов НФРК, связанное с судебными разбирательствами с молдавскими предпринимателями, не будет долговременным, правительство получило благоприятное судебное решение в июле, что привело к размораживанию активов в размере $21,1 млрд из активов НФРК. В настоящее время $530 млн из активов НФРК остаются замороженными в ожидании дальнейшего судебного разбирательства в судах Великобритании в отношении действительности арбитражного решения», — напоминают аналитики.

Согласно их прогнозам, более высокие цены на нефть и увеличение объемов экспорта сократят дефицит текущего счета и поддержат стабилизацию активов в иностранной валюте.

«Fitch ожидает, что дефицит текущего счета сократится до 1,7% ВВП в 2018 году, что отражает более сильное положительное сальдо торгового баланса (15,4% ВВП), а также более высокий дефицит дохода (13,8% ВВП). (…) Дефицит текущего счета прогнозируется в среднем на 1,1% от ВВП в 2019 и 2020 годах, что отражает умеренный рост импорта, все еще благоприятные цены на нефть, а также большие объемы производства и продолжение оттока средств, связанных с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Чистый внешний долг, прогнозируемый в 22% от ВВП в 2018 году, выше, чем у «BBB», но в значительной степени отражает задолженность, связанную с ПИИ, в энергетическом секторе, для которой рефинансирование и риск погашения относительно умеренные», — считают в Fitch.

Fitch ожидает, что рост экономики достигнет 3,8% в 2018 году, чему способствовало бы сохранение благоприятной динамики производства в нефтегазовом секторе и улучшение внутреннего потребления. В 2019 и 2020 годах рост снизится до 3,3% и 3% соответственно.

«Кашаганское нефтяное месторождение достигнет максимального объема добычи в 2019 году. (…) По мнению Fitch, инвестиции будут в значительной степени влиять на деятельность в первичном секторе за счет расширения Тенгизского нефтяного месторождения с 2018 по 2023 год с позитивным воздействием на сектор строительства и логистики», — указано в отчете.

«Fitch ожидает, что инфляция завершит год, близкий к вершине целевого уровня Нацбанка (6,9%), и в среднем 6,6% и 6% в 2019 и 2020 годах соответственно, близкие к текущим уровням, но выше целевой группы Нацбанка», — прогнозируют аналитики.

«Банковский сектор остается слабым, с установленным Fitch индикатором банковской системы «b». Официальная ставка НПЛ в июле составляла 8,8% (с коэффициентом покрытия в среднем 85% в 2018 году), но это, вероятно, занижает объем проблемных кредитов. (…) Нацбанк улучшил нормативно-правовую базу и продолжал процесс очистки банковского сектора, например, лишил лицензии банки, которые не соответствовали требованиям капитализации (Qazaq Bank, Eximbank и, совсем недавно, банк Астана)», — отмечается в информации.

Также сообщается, что общий государственный долг (государственный плюс гарантированный государством) снизится до 19,1% от ВВП (19,9% в 2017 году). Прямые гарантии правительства составляли 0,9% ВВП в I полугодии 2018 года. «С июля местные облигации Казахстана теперь могут быть погашены через Clearstream, что может способствовать дальнейшему развитию местного рынка. Планы по возможному размещению международных облигаций в местной валюте были приостановлены из-за волатильности международных рынков», — сообщают аналитики Fitch.