Казахстан после трех лет переговоров дополнительно получит от Карачаганского консорциума свыше $1,7 млрд

Астана. 1 октября. КазТАГ — Казахстан дополнительно получит от Карачаганского консорциума свыше $1,7 млрд, согласно условиям внесудебного регулирования спора, сообщает пресс-служба минэнерго РК.

«Правительство Республики Казахстан в лице министерства энергетики, министерства финансов и уполномоченного органа – ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганского проекта в лице компании «Эни», «Шелл», «Шеврон», «Лукойл» и «КазМунайГаз» (консорциум) достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию споров по Индексу объективности», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Отмечается, что стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия регулирования.

«Между Республикой и консорциумом существовали разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции. В этой связи, в соответствии с условиями Окончательного соглашения о Разделе продукции (ОСРП) Карачаганского проекта, Республика подала иск в Международный арбитраж для защиты своих прав. Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора», — говорится в пресс-релизе минэнергетики.

Таким образом, для закрепления договоренности стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования: консорциум выплатит Республике денежную компенсацию в размере $1,111 млрд; будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит Республике дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года при цене $80 за баррель; консорциум предоставит Республике долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере $1 млрд, либо выплатит эквивалентную ценности займа (в случае отказа Республики от займа) в сумме около $200 млн.

В итоге, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для Республики свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд.

В дополнение к указанному предложению правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего Карачаганака инвестпроектов. Предварительно, объем инвестиций оценивается в сумме до $5 млрд, с возможным дополнительным приростом доходов для Республики до 2037 года около $23,5 млрд при цене $80 за баррель. Также стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных НПЗ и для развития газохимического комплекса Западно-Казахстанской области.

По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, это были очень сложные переговоры с консорциумом, которые продолжались около 3-х лет.

«Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла прежде всего экономические интересы государства и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для Республики в рамках переговоров», — цитирует минэнерго слова К.Бозумбаева.

«Мирное урегулирование спора отражает приверженность Республики дружественному разрешению возникающих споров со стратегическими партнерами в соответствии с положениями, предусмотренными в контракте. На сегодня мы согласовали основным принципы урегулирования и до конца текущего года планируем завершить сделку, подписав окончательные соглашения об урегулировании спора. Для нас было важно урегулировать данный спор, поскольку он вносил неопределенность в дальнейшее развитие Карачаганакского проекта. В этой связи, одним из принципиальных элементов данных договоренностей является принятие обязательств консорциумом по своевременной реализации важных инвестиционных проектов для будущего развития Карачаганака», — заключил министр.